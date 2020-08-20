Tarımda ithalatçı ülke olduk

Tarımda kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olan Türkiye, bu unvanını kaybetti. AKP iktidarı döneminde tarımda ithalata toplam 104.6 milyar dolar ödendi. 41 milyon 196 bin hektar tarım arazisi 3 milyon 484 bin hektar azalarak 37 milyon 712 bin hektara düştü. 2002 yılında çiftçinin bankalara borcu 2.4 milyar TL iken, 2019 yılında 108 milyar TL'ye çıktı. Çiftçi başına banka borcu da bin liradan 52 bin liraya yükseldi. 683 bin 265 çiftçi tarım yapmaktan vazgeçti.

Sektörde çalışan sayısı da 7 milyon kişiden 5 milyona düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tarımda ülkemiz net ithalatçı konuma geldi. Çiftçi tarımdan koptu, tarım toprakları atıl kaldı, bağımlılık arttı” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Türkiye'de tarımın el kitabını hazırladı. 60 sayfalık kitabın önsözünü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yazdı. Corona virüsü salgınının dünyada gıda egemenliği, gıda güvenliği ve tarımın önemini bir kez daha vurguladığını belirten Kılıçdaroğlu, “AKP'nin izlediği neoliberal, uluslararası tekelci politikalar, tarımda ülkemizi net ithalatçı konuma getirmiştir. Çiftçi tarımdan kopmakta, gençler tarım dışı alanlara yönelmekte, tarım toprakları atıl kalmakta, kırsal boşalmakta ve dışa bağımlı tarımsal yapı ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

BUĞDAYA 16.4 MİLYAR $

Kitapta yer alan bilgilere göre 2003-2019 döneminde 62 milyon ton buğday ithalatına 16.4 milyar dolar, 3.7 milyon ton arpa ithalatına 905 milyon dolar, 20.3 milyon ton mısır ithalatına 4.7 milyar dolar, 2.7 milyon ton çeltik ithalatına 1 milyar dolar, 2.6 milyon ton pirinç ithalatına 1.4 milyar dolar, 3.4 milyon ton mercimek ithalatına 2.4 milyar dolar ödendi.

Yine 573 bin ton kuru fasulye ithalatına 633 milyon dolar, 1.1 milyon ton şeker ithalatına 552 milyon dolar, 38 bin ton zeytinyağı ithalatına 74 milyon dolar, 136 bin ton çay ithalatına ise 339 milyon dolar ödeme yapıldı.

ÇİFTÇİNİN BORCU 108 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

CHP'li Orhan Sarıbal'ın kitabında yer alan bilgilere göre, 2003-2019 döneminde tarım ürünleri ihracatı 77.6 milyar dolar iken, ithalata 104.6 milyar dolar ödeme yapıldı. Yani, 27 milyar dolar, yabancı ülkelerin çiftçisine gitmiş oldu. 2002'de çiftçinin bankalara borcu 2.4 milyar TL iken 2019'da 108 milyar TL'ye çıktı.

2002'de çiftçi başına bankalara borç bin TL iken, 2019 yılında 52 bin TL oldu. 2003 yılında Çiftçi kayıt Sistemi'ne 2 milyon 765 bin 287 kişi kayıtlı iken, 2019'da bu rakam 2 milyon 83 bin 22 kişiye düştü. 682 bin 265 kişi üretimden ayrıldı. Yine 2002'den tarımda çalışan sayısı 7 milyon 458 bin kişi iken, bu sayı 2019'da 5 milyon 97 bin kişiye düştü.