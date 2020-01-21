Tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2020 tediye ödemeleri yapıldı mı?

Türkiye'de farklı kurumlarda çalışmakta olan taşeron işçilerin gözü kulağı tediye haberlerinde. Binlerce kişiyi ilgilendiren tediye ödemeleri haberleri ile ilgili son durum nedir?

TEDİYE 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 tediye ödemeleri henüz gerçekleştirilmedi. 2020 tediye ödemeleri Cumhurbaşkanı kararına göre, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tediye ödemelerinin Ocak ayının son günlerinde yapılması bekleniyor.

TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.