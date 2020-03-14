Tek kullanımlık maske üretim kapasitemiz günlük 1 milyon

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, MKEK'e ait maske fabrikasını ziyaret etti. Maskede arz fazlası olduğunu ancak fırsatçıların her dönemde ortaya çıkabildiğini ifade eden Bakan Varank, “MKEK de özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar.

‘İHRACATINI DA YAPABİLİYORUZ’

Varank, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, “Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve alt yapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye'nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor.

Türkiye hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip, vatandaşlar maske konusunda endişe duymaması gerekiyor. Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri de Ticaret Bakanlığımız alıyor. MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye'de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK'in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABER Devlet hastanesi stokçulara karşı kendi maskesini üretiyor

‘YERLİLEŞTİRME PROJESİ’

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında üretilip Türkiye'ye getirildiğini anlatan Varank, “TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı. Önümüzdeki dönemde bu maskelerin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz” şeklinde konuştu.

Varank, tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin günlük 2 milyona çıkabileceğini ve maskelerin ham maddesi olan kumaşların da günlük 8 milyon adete kadar üretimi destekleyebileceğini belirtti. Kovid-19 tedbirleri kapsamında süreçlerin dinamik bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Varank, şunları kaydetti: “İnşallah korona virüs hadisesini de en az zararla atlatmayı başaracağız. Biz hükumet olarak tedbirlerimizi alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu işi ciddiye almaları lazım. Vatandaşların hijyene, kişisel bakıma çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde kalabalık toplantılardan uzak durulmalı. Vatandaşlarımız öncelikle kendi tedbirlerini alsınlar, daha sonra da hükumetimizin uyguladığı tedbirlere riayet etsinler.” (İHA)