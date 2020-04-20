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Terhis edilemeyen askere maaş verilsin

Corona virüsü salgını nedeniyle 53 bin gencin askere alınması ve 66 bin askerin de terhis süresi 30 gün ertelendi.

Veli TOPRAK
06:00 -
Haberler Ekonomi
Terhis edilemeyen askere maaş verilsin

Alınan kararın yerinde olduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Milli Savunma Bakanlığı'na şu öneriyi getirdi:

*Askere gitmek için işinden ayrılan gençlerimiz ile askerlik görevi sonrasında işe başlaması gereken gençlerimiz bu durumun mağdurları olmuştur. Bu mağduriyeti gidermek için Mehmetçiğe fazladan askerlik yaptıkları her ay için maaş bağlanmalıdır.

‘YASA BUNA UYGUN'

Yeni Askerlik Kanunu'nun yapılacak düzenlemeye uygun olduğuna dikkat çeken Tekin, “İsteyen erbaş ve erler, terhislerine hak kazandıkları tarihten itibaren 6 ay olan askerlik sürelerini 12 ay olarak tamamlayabiliyorlar. Askerlik hizmetine devam edenlere de net asgari ücretten az olmamak üzere harçlık ödeniyor. Bu uygulamanın kapsamı genişletilebilir. Böylece mağduriyetlerin önüne geçilir” dedi.

CHP'li Gürsel Tekin

Son güncelleme: 00:07 20.04.2020
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