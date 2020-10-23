TESK Genel Başkanı Palandöken: Esnaf e-haciz yüzünden kredi alamıyor

E-haciz uygulanmış esnafın borçlarını ödeyebilmesi için bankaların faizsiz veya kredi vermesinin önemini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şöyle konuştu:

* Pandemi nedeniyle aylardır kazancı düşen esnafımız, vergi ve SGK borçlarını ödeyemedi ve e-haciz ile daha da mağduriyet yaşadı. Binlerce esnafımızın banka hesaplarına el konuldu.

* En çok da servisçi ve kantinci esnafımızın hiç kazancı olmadığı için ve kahvehaneci esnafımızın kazançları da neredeyse yok denecek kadar az olduğu için bu durumdan en çok onlar etkilendi.

* Borçları ödeyebilmek için kredi çekmek isteyen esnafımız e-haciz ile karşılaşınca hiçbir çıkış yolu bulamadı.

* Birkaç banka birçok şart ile e-hacizli olan esnafa kredi verse de, diğer bankalar kredi vermiyor.

* Pandeminin ağır ekonomik yansımalarını hafifletebilmek için, e-haciz işlemleri kaldırılmalı ve faizsiz kredi desteği sağlamalı.

“60 AY VE FAİZSİZ SEÇENEKLER SUNULMALI”

Çalışmaları başlayan vergi yapılandırmasında faizsiz taksitlendirmenin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Palandöken şu ifadeleri kullandı:

* Uzun zamandır beklediğimiz vergi yapılandırmasının çalışmalarının başladığı hükümet yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Bu durum esnafımız için umut ışığı oldu.

* Vergi borçları yüzünden kara kara düşünen esnafımız şimdi çıkacak yapılandırmayı bekliyor. Fakat bu yapılandırmada unutulmaması gereken nokta, borçların faizsiz olarak ve 60 ay süre ile taksitlendirilmesi.

* Zaten borcu olan esnafımızın faiz ile birlikte borcunun daha da artırılmaması gerekiyor.

* Aylardır kazancının çok altında iş yapan esnafımız için 60 ay gibi bir süre çok rahatlatıcı olacaktır.

* Esnaf borçlarını rahatlıkla ödedikçe, devletimiz de vergi gelirlerini düzenli olarak tahsil edebilecektir. İHA

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