THK’da kadrolaşma operasyonu hızlandı

Türk Hava Kurumu'nda (THK) Eskişehir'den sonra Muğla'nın Köyceğiz Şubesi de Kayyum Heyeti'nin baskılarına dayanamadı. 5 kişilik yönetim kurulu ve yedek üyelerden ikisi toplu olarak istifa etti.

THK Tüzüğü'ne göre yönetimin geriye kalan 3 yedek üye ve denetim kurulunun idaresinde en kısa zamanda olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor. Ancak 10 ay önce, atanan ve başkanlığını AKP'li Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Cenab Aşçı'nın yaptığı Kayum Heyeti, genel merkezde ve 386 şubenin tamamında genel kurula gitmemekte direniyor.

Geçen ay Eskişehir'deki yönetim baskılar üzerine istifa etmiş, yerine kayyum tarafından, AKP Genel Başkan Yardımcılığı da yapmış Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın 26 yaşındaki oğlu THK Şube Başkanı olarak atanmıştı. Köyceğiz'de de aynı yöntem izlendi. Kayyum Heyeti 13 Temmuz'da şubeye gönderdiği yazıda, kuruma üye dahi olmayan 3 kişinin yönetime atandığını bildirdi.

ÜÇÜ DE AKP'DE YÖNETİCİ

Kayyum'un atadığı üç ismin de ortak noktası hepsinin AKP kadrolarında siyaset yapması ve yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları THK'ya ilk kez adım atıyor olmaları. Yönetime atanan Okan Yatkın, AKP'li Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda belediye meclis üyesi olarak görev yapıyor. Mehmet Nadi Pirci ise AKP'li ve belediyenin eski meclis üyesi. Atanan Mehmet Arslan da AKP'nin ilçe yöneticilerinden Pirci ve Arslan son seçimde belediye meclis üyesi adayı olmuş, ancak kazanamamıştı.

TÜZÜĞE, YASAYA AYKIRI

THK Köyceğiz Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Mutlu Pekergin, “THK Tüzüğü'ne göre genel merkez herhangi bir kişiyi üye yapamıyor, üye olmadan da yönetim kurulu üyesi olmak mümkün değil. Atamalar, Anayasa'ya, Medeni Kanun'a, Dernekler Kanunu'na, THK Tüzüğü'ne aykırıdır. Yapılması gereken en kısa sürede genel kurulu toplamaktır” dedi.

Kayyum Heyeti, 3 kişinin yönetim kurulu üyesi olarak atandığını 13 Temmuz tarihli yazıyla bildirdi. 21 Temmuz'da genel merkez müfettişi ile sayman usulsüz bir şekilde karar defterini alarak bu 3 kişinin şube kararıyla üye yapıldığı şeklinde bir kayıt oluşturdu.

KENDİ ÜYELİKLERİNİ KENDİLERİ ONAYLADI

Kurban bağışlarına destek için geldiğini söyleyen Muğla Şube Saymanı Hamide Görsel, üye kaydı ve atama kararını şube kararı gibi göstermek için karar defterine alelacele yukarıdaki metni yazdı. Ancak ne toplantı tarihi, ne de katılanlar alanını doldurabildi. Çünkü böyle bir toplantı yapılmadı. Daha dikkat çekici şekilde, kararda imza kısmına adı yazılan 3 AKP'li hem kendi üyeliklerini hem yönetim kuruluna atamalarını kendileri onaylamış oldu.