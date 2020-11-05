THY’den 9 ayda 5,2 milyar TL zarar

Türk Hava Yolları’nın (THY), salgının ve TL’deki değer kaybının etkisiyle 2020’nin ilk 9 aylık dönemindeki net zararı 5 milyar 203 milyon TL‘ye ulaştı.

KAP’ta yayımlanan bilanço verilerine göre THY, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 587 milyon TL net kâr elde etmişti.

Şirketin temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aydaki net zararı 946 milyon TL oldu. Şirket geçen sene bu dönemde 3 milyar 707 milyon TL net kâr açıklamıştı.

KUR VE FAİZ ÇARPTI

Yüzde 49,12’lik hissesi Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde olan THY’nin TL’deki değer kaybı kaynaklı kur zararları ve faiz ödemelerini içeren “finansman giderleri” 2020’nin 9 aylık döneminde 4 milyar 340 milyon TL’ye ulaştı ve zararın en büyük nedeni bu oldu. Geçen yıl aynı dönemde finansman gideri 1 milyar 301 milyon TL idi.

THY’nin temmuz-eylül dönemi finansman gideri 2 milyar 533 milyon TL oldu.

9 aylık dönemde THY’nin finansman gideri öncesi faaliyet zararı 2 milyar 108 milyon TL oldu. Şirket temmuz-eylül döneminde ise finansman gideri öncesi 723 milyon TL’lik faaliyet kârı elde etse de, yüksek kur zararı ve faiz giderlerinin etkisiyle net zarara imza attı.

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BORÇ 147 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

2019 sonunda 106 milyar 76 milyon TL olan THY’nin toplam borcu, 2020 yılı Eylül ayı sonunda 147 milyar 31 milyon TL’ye yükseldi. Bu rakamın büyük kısmı döviz cinsinden.

147 milyar TL’lik borcun 47,8 milyar TL’si kısa vadeli, 99,2 milyar TL’si uzun vadeli borçlarda oluşuyor.

30 Eylül 2020 itibarıyla THY’nin toplam varlıklarının değeri 191 milyar TL. Özkaynakları toplamı ise 44 milyar TL.

Toplam borçlar, özkaynakların 3,3 katı seviyesinde.

TL’NİN DEĞER KAYBI KUR ZARARI GETİRDİ

THY’nin bu kadar yüksek zarar etmesinde salgın kadar, şirketin çoğu döviz cinsinden olan çok yüksek borçluluğu da etkili oluyor. Finansman giderinin 9 ayda 4,3 milyar TL olması da bunun göstergesi.

2019’un Ocak-Eylül döneminde THY’nin kur zararı sadece 49 milyon TL idi. Ancak 2020’nin aynı döneminde rakam 2 milyar 613 milyon TL‘ye ulaştı. Kur zararının 1 milyar 891 milyon TL’lik kısmı temmuz-eylül döneminde kaydedildi. Bu dönemde dolar/TL 6,34’ten 7,75’e yükselmişti.

THY’nin faiz gideri ise bu dönemde 831 milyon TL’den 1 milyar 203 milyon TL’ye yükseldi.

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YOLCU SAYISI YÜZDE 61,7 AZALDI

Salgın nedeniyle bir süre uçuşlarını durduran ve haziran ayı itibariyle iç ve dış hat seferlerine yeniden başlayan THY'nin, Ocak-Eylül 2020 döneminde yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,7 azaldı.

2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 21,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı 8,1 puanlık azalma ile yüzde 73,3 oldu.

Taşınan kargo-posta, Ocak-Eylül 2019 döneminde 1 milyon 117 bin 038 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 4,2'lik azalışla 1 milyon 070 bin 359 ton oldu.

Filodaki uçak sayısı 360 olarak açıklandı.