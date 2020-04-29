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THY’den corona zammı

Corona virüsünden dolayı yurtlarına dönmek isteyen vatandaşlar THY sürprizi ile karşılaştı. Mart ayında 150 Euro olan İspanya bileti Nisan ayında 320 Euro’ya, 150 pound olan İngiltere’den uçuş fiyatı ise 222 pounda yükseldi.

Deniz AYHAN
08:45 -
Haberler Ekonomi
THY’den corona zammı

THY bilet ücretlerine “corona zammı'' yaptı. Mart ayında 150 Euro olan İspanya bileti Nisan ayında 320 Euro'ya, 150  pound olan İngiltere'den uçuş fiyatı ise 222 pounda yükseldi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Salgın dolayısıyla Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımız THY uçaklarıyla yurda getirilmektedir. Türkiye'ye dönmek isteyenler uçak fiyatlarının pahalılığından ve fiyatların giderek arttığından şikayet ediyor. Bilet fiyatlarının artmasına karşın bazı uçuşlarda yemek de verilmiyor'' dedi ve konuyu bir önerge ile TBMM gündemine getirdi.

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Son güncelleme: 08:49 29.04.2020
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