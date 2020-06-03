TOKİ Kahramanmaraş, Isparta ve Şanlıurfa sonuçları açıklandı mı? TOKİ 100 bin konut kura çekilişi canlı izle…

Kahramanmaraş, Isparta ve Şanlıurfa’da yapılacak toplu konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekilişi düzenlenecek. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

TOKİ KAHRAMANMARAŞ, ISPARTA, ŞANLIURFA KURALARI SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek olan 350 konut için kuralar 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Isparta projesi için gerçekleştirilecek çekiliş saat 12:00'de, Şanlıurfa TOKİ projesi kura çekimi ise saat 14:00'da başlayacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.