Turizm sessiz fatura artıyor

Pandemiden ağır darbe alan turizm sektöründe, yaz sezonuna ait veriler, ağır bir faturaya işaret ediyor. Pek çok şehir otelinin açılış yapmadığı, kıyı otellerinin ise yerli turist ile hareketlenmeye başladığı haziran ayında, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 95.96'lık gibi dramatik bir düşüş sergileyerek, 214 bin 768'de kaldı. Yılın ilk 6 ayında pandemi öncesini kapsayan ocak- mart döneminin toparlayıcı etkisi ile küçülme yüzde 75'te kalırken, toplam turist sayısı 4.5 milyon oldu. Açılış yapan otellerde ise doluluklar 2019 Haziran ayına göre yüzde 68.4 azalarak yüzde 21.2'ye geriledi.

8.6 EURO KAZANDIRDI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan verilere göre sektör, resmi normalleşme takviminin başladığı haziran ayını büyük bir boşlukla geçirdi. Haziran ayında ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 37.2 azalmayla 54.4 Euro'ya düşerken odabaşı elde edilen gelirler yüzde 80.1 düşüşle 11.5 Euro'ya kadar geriledi.

BİRÇOK OTEL AÇILMADI

Haziran ayında açılış yapabilmiş İstanbul otellerinin doluluk oranları yüzde 81.2 azalarak yüzde 13.8'e, oda başına elde edilen gelirler ise 8.6 Euro'ya kadar düştü. Antalya'da doluluklar, yüzde 55 azalarak yüzde 31.7'e düşerken, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 70.9 düşüşle 23.8 Euro oldu. Verileri yorumlayan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “İstanbul ağırlıklı olmak üzere Türkiye genelinde şehir otellerinin önemli bir kısmı hâlâ açılmadı. Açık olanların da ortalama dolulukları çok düşük seyrediyor. Genel olarak AB, Ortadoğu ve Rusya'dan gelecek haberlere göre açılış kararları verilecek” değerlendirmesini yaptı.

6 AYDA % 75 KÜÇÜLME

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayına ait sınır istatistikleri, sektörün sezonu yüzde 96'lık bir küçülme ile açtığına işaret ediyor. 2019 yılında toplam 45 milyon turisti ağırlayan sektör, 2020'nin ilk 6 ayında ise yüzde 75'lik daralma ile 4.5 milyon turisti ağırladı. Haziran ayında 214 bin 768 yabancı turistin ziyaret ettiği Türkiye, 63 bin Alman, 15 bin Bulgar ve 13 binin üzerinde de Hollandalı turiste ev sahipliği yaptı.