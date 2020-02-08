Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçları belli oldu

Ülkemizin akademik denetim altında yapılan, raporu da uzman akademisyenlerce hazırlanan ilk ve tek derecelendirme araştırması olan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) sonuçları açıklandı. Türkiye İtibar Akademisi adına Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik denetiminde ve raportörlüğünde, saha çalışmaları İMGLOBAL araştırma şirketince yapılan TİE için 72 ilde 12 bin kişi arandı. Yaklaşık 60 soru yöneltilen ve 120 bin dakika telefon görüşmesi yapılarak gerçekleştirilen TİE'de bu yıl yine çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
2019'da yaşanan ekonomik, siyasi ve uluslararası gündemin kurumların algıları üzerindeki etkileri ile şirketlerin faaliyetleri sonucu kamuyoyu zihininde bıraktığı izlerle elde ettikleri marka algılarının derecelendirildiği TİE'de pek çok kurum Ulusal İtibar Ligin'de derece ve yerini korurken bazı kurumlar alt sıralara düştü, bazıları ise zirveye yükseldi. Araştırmada ilgi çeken sonuçlardan biri de daha önceki yıllırda TİE Radarı'na girmemiş kurum ve markaların bu yıl girmesi, daha önceki yıllarda radar giren hatta derece alan markaların bu yıl araştırmanın radarı dışında kalması oldu.
“Türkiye'nin En İtibarlı” ilk 20 ve sektörlerdeki ilk 10 marka alfabetik sıralamaya göre şunlar;
Türkiye genel listesi: AB Grup Holding, Adidas, Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Boyner, Erensan, Ford, Koç Holding, LC Waikiki, Mavi, Profilo Sabancı, Samsung, Torku, Turkcell, Ülker, Vestel, Zara
Akaryakıt: Aytemiz, Bp, Do, Kadoil, Lokoil, Opet, Petrol Ofisi, Shell, Soil, Total
Beyaz eşya: Arçelik, Ariston, Beko, Bosch, Fakir, LG, Profilo, Samsung, Siemens, Vestel
Bebek bakım ürünleri: Can Bebe, Dalin, E-Bebek, Johnsons Baby, Molfix, Nivea, Prima, Sebamed, Sleepy, Uni Baby
Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Vakıfbank, Yapı kredi, Ziraat Bankası
Elektrikli ev aletleri: Arçelik, Arzum, Bosch, Fakir, Philips, Profilo, Siemens, Simbo, Tefal, Vestel
Enerji: Aksa, Boğaziçi Elektrik, BOTAŞ, Duracell, Enerjisa, Gediz, Sabancı, TEDAŞ, Vestel, Zorlu
Restoran: 4mevsim, 7mehmet, Aksa, Alabora, Big Chef, Hacıbaba, Huqqa, Köroğlu, Menekşe, Oba Restaurant
Döner Restoranı: Aspava, Bay Döner, Günaydın, Hacıbaba, HD İskender, Kaşıbeyaz, Köfteci Ramiz, Kolcuoğlu, Konyalı, Kule
Fast food restoranı: Burger-King, Dominos, Mc Donalds, Pasaport Pizza, Pidecim, Pizza Pizza
Beyaz et restoranı: Tavuk Dünyası
Holdingler: Ağaoğlu , Akman, Bozlu, Doğuş Grup, Eczacıbaşı, Koç Holding, Sabancı Holding, Yaşar Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding
İnşaat: Ağaoğlu, Enka, Köroğlu, Limak, Nef, Rönesans, Sabancı, Sur Yapı, TOKİ, Zorlu
Otomobil: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo
E-ticaret sitesi: Ali Express, Amazon, Çiçeksepeti, Gitti Gidiyor, Hepsiburada, Moda Nisa, Modaselvim, N11, Sahibinden.com, Trendyol
Süpermarket: A101, Bim, Çağdaş, Çağrı, Carrefour, Happy Center, Metro, Migros, Şok, Yunus
Hazır giyim perakende: Armani, Bershka, Beymen, Boyner, Defacto, Kiğılı, Koton, LC Waikiki, Mavi, Zara
Elektronik perakende: Ali Express, Apple, Arçelik, Beko, Bosch, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Vatan Bilgisayar, Vestel
Sigorta: Aksa, Aksigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Avivasa, Ergo, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Koç Allianz, Sompo Japan
Otel: Anemon, Dedeman, Hilton, Radisson, Ramada, Rixos, Shereton, Tarabya Otel, Titanic, Wow
Turizm operatörü: Abatur, Ets, Has, Joly, Metro, Pamukkale, Tatil.com, Tatilbudur, Tatilsepeti, Trivago
İşlenmiş gıda: Banvit, Coşkun, Dardanel, Maret, Namet, Pınar, Şahin, Tat, Torku, Ülker
Kozmetik: Avon, Farmasi, Flormar, Gratis, Loreal Paris, Mac, Maybeline, Nivea, Oriflame, Watsons
Şekerleme ve çikolata: Eti, Haribo, Kent, Milka, Nestle, Pelit, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker
Süt ürünleri: Dimes, Dost, İçim, Mis, Pınar, Sek, Sütaş, Torku, Ülker, Yörükoğlu
Takı ve ziynet: Altın Kaynak, Altınbaş, Altınsoy, Atasay, Blue Diamond, Koçak Gold, Pandora, Swarovski, Takı Dünyası, Zen
Unlu mamuller: Halk Ekmek, Kara Fırın, Melko, Ova, Piyale, Simit Sarayi, Sinangil, Söke, Torku, Uno
Hava ulaşımı: Anadolu Jet, Atlas Global, Atlas Jet, Emirates, Katar Airlines, Onur Airlines, Pegasus, Qatar Airlines, Sunexpress, THY
Kara ulaşımı: Has Tur, İstanbul Seyahat, Kamil Koç, Metro, Nilüfer, Özdiyarbakırlılar, Pamukkale, Ulusoy, Van Gölü, Zafer Turizm
Erkek giyim: Altınyıldız, Beymen, Damat, Kiğılı, Koton, LC Waikiki, Mavi, Pierre Cardin, Sarar, Zara
Kadın giyim: ADL, Armine, Bershka, Defacto, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mango, Vakko, Zara
Çocuk giyim: Defacto, Fulla Moda, H&M, Kanz, Kids, Koton, LC Waikiki, Minico, Panço, Zara
Çocuk giyim perakende: Ayakkabi Giyim Sanayi, Boyner, Civil, E-Bebek, Şok
Spor giyim: Adidas, Hummel, Kinetix, Lesson, New Balance, Nike, Polaris, Puma, Salomon, Togo
Ayakkabı perakende: Ayakkabi Dünyası, Barçın, Deichman, Flo, Gencallar, Markapark, Yeşil Kundura
Spor ayakkabı: Adidas, Hummel, Kinetix, Lesson, New Balance, Nike, Polaris, Puma, Salomon, Togo
Klasik ayakkabı: Bambi, Desa, Derimod, Dockers, Elle, Greyder Elle, Hotiç, Hummerjack, İnci, Kemal Tanca, Zara
PVC kapı ve pencere sistemleri: Adopen, Fıratpen, Pakpen, Pidosen, Pimapen, Winhause
Boya: ÇBS, Dyo, Favori, Filli Boya, Jotun, Marshall, Permolit Boya, Polisan
Seramik: Çanakkale Seramik, Ege Seramik, Kalebodur, Kütahya, Seramiksan, Turkuaz Seramik, Vitra
İnşaat Sektörü Perakende: Bauhaus, İnan yapı, Koçtaş, Tekzen
Hafif ticari araç: Bmc, Fiat, Ford, Honda, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen
Otobüs: İsuzu, İveco, Mercedes, Mitsubishi, Neoplan, Otokar, Temsa
Otomobil Lastiği: Lassa, Petlas, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Continental, Dunlop, Konlas
Mobilya: Alfemo, Ankara Mobilya, Bellona, Çilek, Doğtaş, Enza Home, İkea, İstikbal, Kelebek, Yataş
Ev tekstili: Bellona, English Home, İkea, İstikbal, Karaca, Madame Coco , Özdilek, Taç, Trendyol, Zara Home
Şampuan: Bioblas, Blendax, Clear, Dove, Elidor, Elseve, Gliss, Head And Shoulders, İpek, Pantene
Ev temizlik ürünleri: Abc, Ace, Ariel, Bingo, Cif, Domestos, Fairy, Mark, Omomatik, Pril
Çamaşır deterjanı: Abc, Alo, Ariel, Bingo, Boron, Fairy, Finish, Omomatik, Persil, Tursilmatik
Kamyon / Tır: Bmc, Cat, Ford, Man, Renault, Scania, Volvo
Kredi kartı: Akbank, Axess, Denizbank, Finansbank, Garanti, İş Bankası, Maksimum, Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası