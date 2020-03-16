TÜRSAB Başkanı: Zorlu süreçte turizm sektörü büyük yaralar alıyor!

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sosyal medya üzerinden üyelerine yönelik yayınladığı mesajda özellikle seyahat acentelerinin telafisi imkansız zararlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu sürecin atlatılması için bir dizi taleplerinin olduğunu kaydetti.

“KAYIPLAR ŞİMDİDEN BÜYÜK BOYUTLARDA”

Bağlıkaya yayınladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

* Hepimiz bir kez daha yaşamak istemediğimiz günlerden geçiyoruz.

* Alınan etkin önlemlerle ülkemizde can kayıplarının yaşanmamasını umuyorum.

* Şu ana kadar yaşananlar turizm camiasının kayıplarının şimdiden büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor.

* Özellikle bir seyahat acenteleri yıllardır tırnakla kazıyarak geldiğimiz noktada, telafisi imkansız zararlarla karşı karşıya kalıyoruz.

“ACENTELER 2020 AİDATINDAN MUAF OLSUN”

Bağlıkaya açıklamasının devamında, şöyle dedi:

* Krizin başladığı ilk günden bu güne resmi makamlara durumumuzu anlatıyoruz.

* İlgili ve yetkili makamlara gerekçeleriyle ilettiğimiz talepler arasında kredi desteklerinden vergi, SSK teşviklerine kadar çok önemli hususlar var.

* Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulabilecek, seyahat acentelerinin 2020 aidatlarından muaf tutulması, bu süreçte ofislerini açmayıp evden çalışma gibi taleplerimiz oldu.