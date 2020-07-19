Ünlü tatil beldelerinde kiralık villa furyası

Covid-19 pandemisi bu yılın tatil tercihini değiştirdi. Konaklama sektörüne getirilen “Güvenli Turizm Sertifikası” zorunluluğuna rağmen, kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışan vatandaşlar yazlık villalara yöneldi.

Yüz binlerce yazlığın olduğu sahil kentlerinde, neredeyse boş yazlık kalmadı. Bu yıl tatile gelmek istemeyen veya ek gelir elde etmek isteyenler yazlıklarını kiralamayı tercih etti. Kuşadası, Çeşme ve Didim'de fiyatlar ikiye katlandı. Havuzlu bir sitedeki villanın günlük kirası geçen yıl bin lira civarında iken bu yıl 2 bin 500 liraya çıktı.

TATİLCİLERİN YÜZDE 80'İ YAZLIKLARA AKIN ETTİ

Pandemi nedeniyle insanların ev ortamını tercih ettiğini söyleyen Kuşadası Emlakçılar Derneği Başkanı Müslüm Yıldırım, “Bu yıl villa, ev, yazlık kiralama işi patlama yaptı. İnsanların yüzde 80'i toplu, kalabalık ortamlarda kalmayı istemedikleri için ev ortamını tercih ediyor. Bu talep nedeniyle fiyatlar en az ikiye katlandı. Geçtiğimiz yıl havuzlu sitedeki villanın günlüğü 800 ile bin lira arasında değişirken, bu yıl 2 bin ile 2 bin 500 liraya çıktı” dedi.

ÇEŞME'DE YAZLIK EV KALMADI

Yazlık evlere çok ciddi talep olduğunu, Çeşme'de kiralık yazlık ev kalmadığını söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) başkanı Yakup Demir, “Çeşme’nin normalde yazlıkçı nüfusu 90 – 100 bin civarlarında iken bu yıl 200 binleri geçti. Yani kış nüfusunun 5 katı yazlıkçı ağırlıyor. Özellikle 60 yaş üstü hiçbir şekilde oteli tercih etmiyor, evleri tercih ediyor. Otellerdeki yoğunluğu gerekçe gösteriyorlar. Oysa Restoranlar, plajlar, AVMler dolu, insanlar iç içe ama otellere gelince çekiniyorlar. Otellere karşı bir algı oluştu. Oysa tüm otellerimiz Bakanlıkların istediği sertifikaları aldı” diyerek yazlıklarda ki yoğunluğun altyapı, internet gibi hizmetlerde aksamalara neden olduğunu söyledi.

BU YIL TREND VİLLADA TATİL

Açık otellerin konforlu ve güvenli turizm sertifikası aldığını söyleyen Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, “Bu yılki trend villada tatil. Villa veya evlerde tatilin daha güvenli olacağı inancı oluştu. Oteller ciddi para, emek harcıyor ve çok güvenli standartlar ile çok konforlu ve güvenli hizmet veriyor. Ancak tatilciler villaların güvenli olacağı algısı yüzünden onları tercih ediyor” dedi.

KADINLARA ÜZÜLÜYORUM

KODER Başkanı Özden, villa veya evde tatilin en çok kadınları olumsuz etkilediğini belirterek “Kadınlarımız yıl boyunca evde yemek yapıp, bulaşık, çamaşır yıkıyor. Yazlığa tatile geliyor aynı şeyleri burada da devam ettiriyor. Ben en çok kadınlarımıza üzülüyorum” diyerek tatil için otellerin tercih edilmesini tavsiye etti.