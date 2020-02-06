Ünlü tatil beldesine corona virüsü darbesi

Çin’deki corona virüs salgını son yıllarda özellikle kış aylarında umudunu Çinli turistlere bağlayan sektöre büyük darbe vurdu. Çinli turistlerin Türkiye’de en fazla tercih ettikleri yerlerin başında gelen Kapadokya’nın ardından ikinci sıradaki Fethiye otellerinde corona virüs nedeniyle 15 bin kişilik rezervasyon iptali yaşandı.

15 BİN REZERVASYON İPTAL

Konuyla ilgili konuşan Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, yabancı turistlerin olmazsa olmazının yamaç paraşütü olduğunu söyleyerek Fethiye’deki otellerde 15 bin kişilik rezervasyon iptali olduğunu söyledi.

SÖZCÜ’ye açıklama yapan FETOB Başkanı Bülent Uysal, Türkiye’ye gelen Çinlilerin ilk sıraya koydukları Kapadokya ve balon turu sonrasında yamaç paraşütü nedeniyle Fethiye’nin ikinci sırayı, Pamukkale nedeniyle de Denizli’nin üçüncü sırayı aldığını söyledi.

Uysal “Çinlilerin Fethiye’yi tercihlerinin sebebi dünyaca ünlü Babadağ’daki yamaç paraşütümüz. Buradan atlamak Çinlilerin en vazgeçilmezleri arasında. Bu nedenle kış aylarında bizim bölgemizin en önemli konukları Çinliler oluyor. Aylık olarak bakacak olursak Fethiye’ye bir ayda 15 bin civarında Çinli turist geliyordu, şimdi bu rakamın tamamı iptal oldu” diye konuştu.

İSTANBUL VE ADANA ÜZERİNDEN GELİYORLAR

Çinlilerin, Kış aylarında İstanbul ve Adana’ya Çin’den direkt uçtuklarını oralardan da bölgeye dağıldıklarını belirten Uysal şöyle devam etti:

“İstanbul ve Adana’ya gelenler aktarmalı olarak Fethiye, Kapadokya ve Antalya bölgelerine geçiyor. Fethiye’ye gelenler buradaki tatillerinin ardından genelde Antalya ve Denizli’ye de geçiyor. Bölgede ölü sezonda ciddi bir sirkülasyon oluyordu.”

“BÜYÜK DÖVİZ KAYBIMIZ VAR AMA ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK”

Ülkemizde böyle bir salgının olması durumunda yaz turizminin de bundan çok zarar göreceğini hatırlatan Bülent Uysal “Hastalık çok ciddi ve bulaşıcı bir hastalık. Genelde bölgemizde yaz turizmi ön planda. Fakat kış aylarında da Çinli turistler ciddi bir döviz kaynağımız. Ticari kaybımız büyük gözüküyor ama can kaybını geri getiremeyiz. Bu nedenle de bu durumda sağlık çok daha ön planda. Bizler ağırlıklı olarak yaz turizmi yapıyoruz. Hastalığın buralarda yayılması geleceğimizi daha fazla etkiler. İnşallah bir aylık süreç içinde bu hastalık çözülür” diye konuştu.