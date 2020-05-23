Vatandaş borca battı

Raporda vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının 30 Nisan-8 Mayıs haftasında 2 milyar lira daha artarak 645 milyar liraya yükseldiği açıklandı.

Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yılbaşından bu yana ise 54.6 milyar lira arttı. 30 Nisan itibarıyla 645 milyar lira olan bu borcun 541 milyar lirası tüketici kredilerinden, 103.9 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor.

KARA LİSTELER ARTTI

Vatandaşların vadesinde geri ödemesini yapamadığı için bankaların takibe aldığı tüketici kredisi ve kredi kartı borcu ise yılbaşından bu yana 461 milyon lira azalarak 8 Mayıs itibarıyla 20.3 milyar lira oldu.

Mart 2020 sonu itibarıyla, kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ya da her ikisini birden ödeyemeyen vatandaşların sayısı 3 milyon 667 bin 256 kişi olarak açıklandı. Risk Merkezi'nin verilerine göre bu sayı geçen yılın aynı ayında 3 milyon 409 bin 925 kişiydi.

Buna göre, son bir yılda borcunu ödeyemediği için ismi bankaların kara listesine alınan vatandaş sayısında 257 bin 331 kişilik artış yaşandı. Kara listeye alınan isimler borcunu öderse üç yıl sonra siliniyor. Ocak-Mart 2020 döneminde borcu takibe alınan vatandaş sayısı ise 310 bin 760 kişi olarak açıklandı.