Vatandaş faturalar için devleti bekliyor

Corona virüs salgını ile birlikte işini kaybeden milyonlarca vatandaş, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemez hale geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Askıda Fatura” uygulaması da bunu net bir şekilde ortaya koydu. Askıda Fatura sayesinde sadece İstanbul'da binlerce ailenin faturaları bağışlarla ödendi. Ancak İstanbul dışında yurdun dört bir tarafında milyonlarca vatandaş da faturalar için destek bekliyor.

EPDK verilerine göre, elektrik konut abone sayısı 35 milyon 925 bin 970, doğalgaz konut abone sayısı ise 15 milyon 860 bin 550. Elektrikte 4 kişilik bir ailenin asgari tüketim ortalaması 230 kilovatsaat. Bu yaklaşık olarak 165 lira civarında yapıyor. Yine doğalgazda aylık ortalama tüketim 125 metreküp. Bu da yaklaşık olarak 202 lira. İnsanlar karantina nedeniyle evde oldukları için bu tüketimler de en az yüzde 20 oranında artmış durumda.

MİLLETİN ÇIĞLIĞI

Bu zor dönemde vatandaşın 3 aylık faturasının devlet tarafından ödenmesi gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bunun maliyetinin ise sadece 27 milyar TL olduğunu kaydetti.

Elektrik ve doğalgaz faturalarının toplamda ortalama 365 lira yaptığını ifade eden Akın, “Bunun bir hane için 3 aylık toplamı da yaklaşık olarak bin 95 lira. Sadece elektrik ve doğalgaz abonelerinin 3 aylık faturalarından kaynaklanacak maliyet yaklaşık olarak 27 milyar 221 milyon lira. Bu siyaset amaçlı değil, milletin çığlığı. Bu devlet büyük devlet, imkan da var. Çok zor bir dönemi birlikte yaşıyoruz. Bu zor günlerde vatandaşın yanında olunmayacaksa ne zaman yanında olunacak” dedi.

ŞİRKETLER DE YAPMALI

Milyonlarca vatandaşın faturalarını ödeyemediğini ve elektriklerinin kesilmesinden korktuklarını belirten Akın, “Vatandaşlar ‘devlet baba' olsun istiyor. En az 3 ay boyunca mesken abonelerine elektrik ücretsiz olmalı. Enerjinin neredeyse tamamı özelleştirildiği için, elini taşın altına sadece devlet değil, dağıtım şirketleri de koyacak. Milyarlarca dolar para kazandılar” dedi.