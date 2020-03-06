Vatandaşın altın mevduatı iki ayda 77 ton, bir yılda 153 ton arttı

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, vatandaşın bankalardaki altın mevduatındaki artış da dikkat çekiyor. Corona virüsü salgınının yarattığı endişelerle altının uluslararası piyasalardaki dolar cinsinden fiyatı da iç piyasada TL cinsinden karşılığı da artıyor.

Vatandaşın (yurt içi yerleşik gerçek kişiler) mevduat ve katılım bankalarındaki toplam altın (kıymetli maden depo) mevduat ve fonları 28 Şubat’ta 17 milyar 232 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, 338.16 tona denk geliyor.

Vatandaşın altın mevduatlarındaki dolar cinsinden artış, yıl başından bu yana geçen iki ayda 4 milyar 549 milyon dolar, son bir yılda 9 milyar 329 milyon dolar, son iki yılda 11 milyar 178 milyon dolar oldu.

Tonaj olarak da bu dönemde vatandaşın bankalardaki altın hesaplarındaki artış, yıl başından bu yana 76,9 ton, son bir yılda 153,2 ton, son iki yılda 196,3 ton oldu.

FİYATI KATLANDI

Bugün 331 TL’ye ulaşan çeyrek altın fiyatı, son iki ayda yüzde 14, son bir yılda yüzde 44, son iki yılda yüzde 164 arttı. Mevduat faizinin yüzde 9, enflasyonun yüzde 12,5 civarında olduğu düşünüldüğünde, altın yatırımcısına iyi kazanç sağlamış görünüyor.

Altının dolar cinsinden ons fiyatı da bugün 1680 dolara kadar yükselirken, son bir yıldaki artış yüzde 26 oldu. Doların TL karşısındaki değeri de arttığı için, altının TL cinsinden fiyatı katlandı.

YASTIK ALTINDAKİ RAKAM ÇOK DAHA FAZLA



Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, bankalardaki 338 tonun dışında vatandaşın yastık altında yaklaşık 3 bin ile 5 bin ton arasında miktarda altını olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekti.

Bankalardaki artış gibi yastık altında da artış olduğunu tahmin ettiklerini belirten Yıldırımtürk, mevduat faizindeki düşüş, jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve son olarak corona virüsü salgınının yarattığı endişelerin vatandaşı birikimlerini altında tutmaya yönlendirdiğini söyledi.

Altının “güvenli liman” olarak görüldüğünü hatırlatan Yıldırımtürk, merkez bankalarının da rezervlerini giderek artan oranda altında tutmaya yöneldiğine işaret etti.