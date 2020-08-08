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Vatandaşlar panikle altına koşuyor! Kuyumcularda altın bulmak zorlaştı

Altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın ediyor. Bursa İnegöl ilçesinde kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bulmak zorlaştı. İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulunarak altının İstanbul'dan parça parça geldiğini ellerinde talebe yetişecek kadar altın olmadığını söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken dün yaptığı açıklamada, "Piyasada fiziki çeyrek altın bulunamıyor" ifadelerini kullanmıştı. Haftaya 445 TL seviyesinden başlayan gram altın günler ilerledikçe 480 TL'yi aştı.

15:17 -
Haberler Ekonomi
Vatandaşlar panikle altına koşuyor! Kuyumcularda altın bulmak zorlaştı

Son günlerde altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Altındaki yükselişle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Durum böyle olunca Kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında sıkıntılar yaşamaya başladı.

Anlık değişen fiyatlar nedeniyle kuyumcular son zamanların en yüksek cirolarını yaptı. İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dolardaki artışlar birlikte altın fiyatları da yükselmeye başladı. Dünden beri ciddi anlamda panik şekilde satışlarımız var.” diye konuştu.

İnegöllü kuyumcular İstanbul’dan altın beklediklerini söylüyor./Fotoğraf: İHA

Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Kont, “Bu konuda biraz daha sakin olmalarını istiyoruz. İnsanlar fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyorlar. Stoklarımız bitti. Şu anda çarşımızda çeyrek, yarım ve cumhuriyet ve gram altın maalesef yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Altının İstanbul’dan parça parça geldiğini belirten Kani Kont, “İstanbul’dan kısım kısım geliyor ama biraz daha sabır etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar oturacak. Satmak isteyenlerde bence acele etmesinler.

Hafta içi altın almak için Kapalıçarşı’ya gelen vatandaşlar kuyumcuların önünde kuyruk oluşturdu./Fotoğraf: İHA

Son iki günde inanılmaz şeyler oldu. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Şuanda tamamen satış var alışımız sıfır diyebiliriz” diyor.

PALANDÖKEN: ALTIN BULUNAMIYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken dün yaptığı açıklamada fiyat artışından dolayı oluşan talepten ötürü vatandaşın altın bulmakta zorlandığını söyledi. Palandöken, “Fiyat artışına bağlı olarak yaşanan talep fazlalığında kuyumcularda fiziki altın bulmak zorlaştı. Çeyrek altın üretimi geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 23 artmış olmasına rağmen birçok kuyumcuda fiziki çeyrek altın bulunamıyor” ifadelerini kullanmıştı. (İHA)

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Son güncelleme: 15:35 08.08.2020
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