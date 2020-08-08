Vatandaşlar panikle altına koşuyor! Kuyumcularda altın bulmak zorlaştı

Son günlerde altındaki yükseliş hızla devam ediyor. Altındaki yükselişle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın ediyor. Durum böyle olunca Kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altında sıkıntılar yaşamaya başladı.

Anlık değişen fiyatlar nedeniyle kuyumcular son zamanların en yüksek cirolarını yaptı. İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dolardaki artışlar birlikte altın fiyatları da yükselmeye başladı. Dünden beri ciddi anlamda panik şekilde satışlarımız var.” diye konuştu.

Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Kont, “Bu konuda biraz daha sakin olmalarını istiyoruz. İnsanlar fiyatların daha yükseleceği söylentileriyle birlikte kuyumcular çarşısına akın ediyorlar. Stoklarımız bitti. Şu anda çarşımızda çeyrek, yarım ve cumhuriyet ve gram altın maalesef yok. Tedarik etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Altının İstanbul’dan parça parça geldiğini belirten Kani Kont, “İstanbul’dan kısım kısım geliyor ama biraz daha sabır etmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatlar oturacak. Satmak isteyenlerde bence acele etmesinler.

Son iki günde inanılmaz şeyler oldu. Normalde fiyatlar yükseldiğinde vatandaşlar bozdurmaya geliyordu ama şimdi tam tersi altın alıyorlar. Bizler birkaç ay içerisinde yaptığımız ciroları iki günde gerçekleştirdik. Şuanda tamamen satış var alışımız sıfır diyebiliriz” diyor.

PALANDÖKEN: ALTIN BULUNAMIYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken dün yaptığı açıklamada fiyat artışından dolayı oluşan talepten ötürü vatandaşın altın bulmakta zorlandığını söyledi. Palandöken, “Fiyat artışına bağlı olarak yaşanan talep fazlalığında kuyumcularda fiziki altın bulmak zorlaştı. Çeyrek altın üretimi geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 23 artmış olmasına rağmen birçok kuyumcuda fiziki çeyrek altın bulunamıyor” ifadelerini kullanmıştı. (İHA)

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