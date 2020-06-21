Virüs kadınları işsiz bıraktı

Tüm dünyada işçilerin işi, geliri ve sağlığı üzerinde büyük tahribat yaratan Covid-19 salgını ile kadınlar işgücü piyasasından daha hızlı çekildi ve kadın istihdamı daha hızlı daraldı. Covid-19 döneminde daha az iş aramaları nedeniyle dar tanımlı kadın işsizliği kâğıt üzerinde azalırken, gerçekte bu durum kadınların geniş tanımlı işsizlik ve istihdam kaybını erkeklerden çok daha fazla büyüttü.

Mart 2019 – Mart 2020 arası kadın işgücü yüzde 11, kadın istihdamı ise yüzde 9 azaldı. Mart 2019'da yüzde 28.8 olan istihdamdaki kadınların oranı ise Mart 2020'de 3 puan azalarak yüzde 25.8'e geriledi.

Böylece çalışma çağındaki her dört kadından sadece biri istihdama katılmış oldu. Öte yandan salgın sonrası kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarının yoğunlaşmasıyla birlikte işbaşında olanların sayısında ciddi düşüşler meydana geldi. İstihdamda görünen ancak işbaşında olmayan kadın sayısı bir yılda 5 katına çıktı.

İŞSİZLER 13.1 MİLYONU AŞTI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Covid-19'un yarattığı istihdam kaybını ölçmek amacıyla eşdeğer tam zamanlı iş kaybı yöntemi kullanılarak geniş tanımlı işsizlik verilerini hesaplama yöntemi geliştirdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) bu yöntemle Türkiye'deki geniş tanımlı işsizlik verilerini revize etti. Veriler TÜİK'in dar tanımlı işsizlik verilerinde görülmeyen kadın istihdamındaki gerçek erimeyi gözler önüne seriyor.

Covid-19 döneminde geniş tanımlı işsizlik oranı Mart 2020'de yüzde 39.4 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 36.4 ve kadınlarda yüzde 45.3 olarak gerçekleşti. Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik Mart 2020 itibarıyla 13.3 milyonu aştı. İşsiz kadın sayısı 5.2 milyon, işsiz erkek sayısı 8.1 milyon oldu.