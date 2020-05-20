Virüse karşı ev yapımı para

Corona virüsü salgını nedeniyle büyük ölçüde yavaşlayan ekonominin yeniden canlandırılabilmesi için Merkez Bankası'nın para basıp basmaması tartışılırken, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'den “ev yapımı para” önerisi geldi.

Özdebir, devletin özel sektöre olan ve büyük bölümü KDV alacaklarından oluşan 200 milyar liraya karşılık para basıp kuponlar halinde özel sektöre vermesini önerdi.

Ev yapımı paranın bir çeşit banka çekine benzediğini belirten Özdebir, firmaların devletin vereceği kuponlar sayesinde devlete ve birbirlerine olan borçlarını ödedikleri gibi piyasaya canlılık getireceğini, sonuçta da devletin 200 milyar liralık vergi gelirine kavuşacağını savundu.

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BANKA ÇEKİ GİBİ

Nurettin Özdebir, “ev tipi para” önerisini bir grup ekonomi muhabiriyle internet üzerinden yaptığı kriz değerlendirme toplantısında açıkladı. Önümüzdeki günlerde bu önerisini ekonomi yönetimine de sunacağını belirten Özdebir, ev tipi parayı şöyle anlattı:

*Ev yapımı para bir çeşit banka çeki gibi bir şey. Özel sektörün şu anda devletten KDV'den dolayı 200 milyar lira civarında alacağı var.

*Maliye ve Hazine Bakanlığı bu borcuna karşılık para basar gibi kupon bassın, alacaklı şirketlere versin. Şirketler de o kuponları para gibi kullanıp mal alsın, malzeme alsın, üretim yapsın, vergi ve SGK borçlarını ödesin.

*Bu sayede piyasalar tekrar harekete geçer, teker döner. Ülkemizde şu anda talep yönlü bir enflasyon riski yok, zaten talep durmuş vaziyette.

*Arz da durdu. Biz bu yolla tekrar arz ve talebi artırmış olacağız. Önerimizi Bakan Berat Albayrak'a bir rapor halinde ileteceğiz.”

BU PARA DÖVİZE GİTMEZ

Özdebir, kuponlarla hiç kimsenin gidip döviz alamayacağını, sadece işinde kullanabileceğini belirtirken, “Bu kuponlar 1 ay ya da 3 ay 5 ay vadeli olabilir.

Paranın vade sonunda döneceği yer yine Hazine olacak. Merkez Bankası'nın bastığı parayı piyasadan geri toplamak zordur. Ama bu para kendi kendine eve dönecek” dedi.

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“En hızlı toparlanma imalat sanayiinde olur”

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yeni normalleşme sürecinde en hızlı toparlanmanın imalat sanayiinde olacağını düşündüğünü söyledi. Eğlence yerleri, sinema, tiyatro ve konser salonlarının kolay kolay açılamayacağını vurgulayan Özdebir, şu mesajları verdi.

– Fabrikalarda yapılan virüs taramasında binde 1'in altında oranlar tespit edildi.

– Kısa çalışmaya 3 milyondan fazla başvuru oldu, sürenin uzatılacağına kuşkum yok.

– IMF'ye ya da başka yere gitmeyelim, mümkünse kendi yağımızla kavrulalım.

– Maske nasıl kritik önemli hale geldiyse gıda da aynı kritik öneme sahip. Tarımda çiftçi niye yönlendirilmiyor, üretim planlaması yapılmıyor, aklım almıyor.