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‘Virüsü lehimize çevirebiliriz’

Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı Dr. İhsan Şahin, şırınga iğnesi dahil sağlık ekipmanlarının yaklaşık yüzde 95’ini ithal eden Türkiye için corona virüsü salgınının büyük bir yatırım fırsatına dönüştürülebileceğini söyledi.

Erdoğan SÜZER
06:00 -
Haberler Ekonomi
‘Virüsü lehimize çevirebiliriz’

Çin'in corona virüsü nedeniyle bir çok alanda üretim yapamaz hale geldiğine dikkat çeken Şahin, “Çin, basit sarf malzemeleri üretiminde dünya talebinin yaklaşık yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. Çin fabrikaları 3 aydır çalışmıyor, adeta kontak kapattı. Çin'in ihracatçı olduğu maske, enjektör, tıbbi önlük ve dezenfekte solüsyonu malzemelerini şimdi kendisi ithal etmek istiyor. Türkiye medikal sanayi olarak diğer sanayilerden önde. Destek verilirse sarf malzemelerini rahatlıkla üretebilir ve dünya pazarının yüzde 20'sini bir yılda ele geçirebiliriz” dedi. SYD Başkanı Şahin, sahibi olduğu Sıla Grup'un Gölbaşı'da 500 milyon liralık yatırımla enjektör, kan tüpü ve serum gibi sağlık setleri üretmek amacıyla kurduğu TTT World fabrikasında sağlık sektöründeki yatırım fırsatlarını anlattı.

Dr. İhsan Şahin'in verdiği bilgiye göre Türkiye'de her yıl 1.5 milyar adet iğne ucu tüketiliyor. Bunun için dışarıya yaklaşık 150-200 milyon dolar ödüyor.

KAMU YERLİ ALSIN

Şahin, “Yerli sanayiyi desteklememiz gerekiyor. Eğer bu süreçte kamu, 5 yıl boyunca ihtiyacının 3'te birini ya da 5'te birini yerli firmalardan almayı garanti ederse yerli üretim hızla artar” dedi.

Son güncelleme: 06:15 12.03.2020
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