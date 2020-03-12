‘Virüsü lehimize çevirebiliriz’

Çin'in corona virüsü nedeniyle bir çok alanda üretim yapamaz hale geldiğine dikkat çeken Şahin, “Çin, basit sarf malzemeleri üretiminde dünya talebinin yaklaşık yüzde 60'ını tek başına karşılıyor. Çin fabrikaları 3 aydır çalışmıyor, adeta kontak kapattı. Çin'in ihracatçı olduğu maske, enjektör, tıbbi önlük ve dezenfekte solüsyonu malzemelerini şimdi kendisi ithal etmek istiyor. Türkiye medikal sanayi olarak diğer sanayilerden önde. Destek verilirse sarf malzemelerini rahatlıkla üretebilir ve dünya pazarının yüzde 20'sini bir yılda ele geçirebiliriz” dedi. SYD Başkanı Şahin, sahibi olduğu Sıla Grup'un Gölbaşı'da 500 milyon liralık yatırımla enjektör, kan tüpü ve serum gibi sağlık setleri üretmek amacıyla kurduğu TTT World fabrikasında sağlık sektöründeki yatırım fırsatlarını anlattı.

KAMU YERLİ ALSIN

Şahin, “Yerli sanayiyi desteklememiz gerekiyor. Eğer bu süreçte kamu, 5 yıl boyunca ihtiyacının 3'te birini ya da 5'te birini yerli firmalardan almayı garanti ederse yerli üretim hızla artar” dedi.