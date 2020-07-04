Volkswagen’in kararı bu ilçeyi çok üzdü

Alman otomotiv devi Volkswagen 2 Ekim 2019 tarihinde Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı ile bir şirket kurmuş ve o dönemde yatırımın Manisa'ya yapılacağına yönelik açıklamalar kentte heyecan yaratmıştı. Ancak Volkswagen yatırım için açıklamasını 4 kez ertelemişti.

2022'DE ÜRETİME GEÇMESİ BEKLENİYORDU

Büyük bir yatırımla Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişilik istihdam yaratması öngörülüyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrikanın 2022'de üretime geçmesi bekleniyordu. Söz konusu fabrikada, VW Passat ve Skoda Superb modellerinin üretilmesi öngörülmüştü.

Volkswagen Manisa'da kurmayı düşündüğü fabrikanın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönümlük bir alana kurulması ön görüldüğü ve bölgedeki arazilerin tapu ile kamulaştırma işlemlerinin büyük ölçüde yapıldığı öğrenildi.

KONUT TALEBİ İDDİASI

Firmanın konut talebi üzerine bakanlıklar düzeyinde Yunusemre Belediyesi ve OSB’nin görüşmelerde bulunduğu iddiaları Manisa kamuoyunda günlerce konuşuldu. Ayrıca, Manisa Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarının artan konut ihtiyacını karşılamak için Yunusemre Belediyesinin TOKİ işbirliği ile yapmayı planladığı 5 bin konutluk ‘Gürle OSB Kent' projesinin Volkswagen'in talebinin karşılanmasına yönlendirilebileceği iddialar arasında yer almıştı.



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GAYRİMERKUL FİYATLARINDA BİR ANDA YÜKSELİŞ YAŞANDI

Alman devinin Manisa'da şirket kurmasının ardından özellikle fabrikanın yapılacağı belirtilen Yunusemre ilçesindeki konut, kira ve arsa fiyatlarında artış yaşandı. İş hayali kuran birçok kişi de yatırımı heyecanla beklemeye başladı. Ancak Alman otomotiv devi corona virüsü salgını nedeniyle fabrika yatırımını askıya aldığını açıklayınca hayal kırıklığı yaşandı. Kentte artan gayrimenkul fiyatlarının da bu gelişmenin ardından düşmesi bekleniyor.

MTSO BAŞKANI YILMAZ: BİZE BİR BİLGİ GELMEDİ

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası(MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, Volkswagen'in kentteki yatırımı ertelediğine veya vazgeçtiğine yönelik herhangi bir bilginin ulaşmadığını ifade ederek, “Dev firmanın Manisa'da kurduğu şirket odamıza kayıtlı. Şuana kadar yatırımın ertelendiğine yönelik herhangi bir açıklama elimize ulaşmadı.'' dedi.

YATIRIMA ‘EVET', FIRSATÇILIĞA ‘HAYIR'

Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, Volkswagen'in Manisa'da yatırım yapmasının kente büyük bir kazanç olduğunu ifade ederken, özellikle fabrikanın kurulacağı yönündeki açıklamaların ardından bazı fırsatçıların konut, kira ve arsa fiyatlarında artış yaptığını söyledi.

Dernek Başkanı Akyüz yaptığı açıklamada,

“Dünya devi Volkswagen grubu Manisa'da yatırım yapacağını duyduğumuzda ve arkasından ilimizde şirket kurduğunda bir hayli ümitlenmiştik. Manisa için ideal bir yatırım ve ufkunu daha ileriye taşıyacağını ümit ediyorduk. Fabrika kurulacağı takdirde hem kentimizden hem de çevre illerden işçi sağlanacağı duyumları aldık. Elbette bununla birlikte kentimizi de bir konut ihtiyacı da kendisini gösterecek.

Yaşanabilecek işçi akımının söylentisini ardından özellikle fabrikanın yapılması düşünülen Yunusemre ilçesindeki ev kiralarında, ev ve arsa fiyatlarında bir artış oldu. Şimdi bu yatırımın ertelendiği söylemlerinin Yunusemre ilçesindeki konut ve arsa satış fiyatları ile kira ücretlerinde düşüş yaşatacağı beklentisindeyiz. Çünkü fabrikanın yatırım yapacağı açıklamalarını ardından fırsatçılık yaparak fiyat yükseltenler şimdi fiyatları aşağıya çekmek durumunda kalacak.'' ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ NELER SÖYLEDİ?

Alman otomotiv devinin yatırımı ertelediği konusundaki iddialar Manisa'da üzüntü yaratırken, yaklaşık 2 yıldır işsiz olan 37 yaşındaki işsiz Emrah Odabaş, yatırımın bir an önce kente kazandırılması gerektiği dile getirdi.

Odabaş yaptığı açıklamada, “Dev bir fabrikanın Manisa'ya yatırım yapacağını duyduğumuz anda büyük bir sevinç yaşadık. Siyasilerin açıklamaları da bizi umutlandırdı. Uzun süredir işsiz olduğum için bana ve benim gibi işsiz olan kişilere yeni bir iş kapısının açılacağına inandık. Fakat son duyduğumuz haberlere göre dev şirketin yatırımı ertelediği öğrendik. Umutlarımız yine ertelendi. Artık fabrikanın gerçekten kurulmasını bekleyeceğiz. Siyasilerinde bu konuya duyarlı olsun ve yatırımın bir an önce Manisa'ya kazandırılması için gereken neyse yapsınlar.'' dedi.

“UMARIM KİRALARDA BİR DÜŞÜŞ YAŞANIR”

Esnaf Aydoğan Çoşkunol (32) ise, en büyük beklentilerinin yatırımın ertelendiğine yönelik iddiaların ardından kira ücretlerinde düşüş yaşanması olduğunu belirterek, “Volkswagen'in Manisa'da yatırım yapacağı açıklamaları bir yönden bizi umutlandırırken, bir yandan da ev kiralarının artışına sebep oldu. Bunu fırsat bilen bazı ev ve iş yeri sahipleri kira ücretlerinde artış yaptı. Elbetteki bu vatandaşları sıkıntıya soktu. Umarım özellikle kiralarda bundan sonra bir düşüş yaşanır. Ancak fabrika kurulacak-kurulmayacak, ertelendi gibi söylentilerle vatandaşın umuduyla oynamasınlar. Bizim dileğimiz fabrikanın kentimize bir an önce kazandırılması. Hem Manisa ekonomisi hem de esnafı kazansın.'' dedi.