Yerli tıbbı cihaz üreticileri de isyanda: 26 milyar lira alacağımız var

ABD Büyükelçisi David Satterfield'in, Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye'ye ilaç satmayı durdurabileceğini açıkladı.Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuda şikayetçi olan sadece yabancılar değil. Türkiye'deki yerli tıbbı cihaz üreticileri yaklaşık 16 aydır alacaklarını tahsil edemiyor.

Bıçağın kemiğe dayandığını ve sektörün bu şartlarda ayakta kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Daşçı, “Sağlık hizmetlerinin sunumunda aksaklık olmaması için bugüne kadar yıllık, 8 aylık, 9 aylık ödemelerle devam edebiliyorduk. Ancak şu anda 16 aydır herhangi bir ödeme yapılmaması sebebiyle tıkandık” dedi.

“BÜTÜN MAL VARLIĞIMIZ BANKALARIN ELİNDE”

Bütün mal varlıklarının bankaların elinde olduğunu kaydeden Daşçı, “Sermayemizin tamamını sağlık hizmetlerinin sunumunu gerçekleştirilmesi için harcadık. 7/24 faaliyete devam ediyoruz. Zaten aksi halde sağlık hizmeti verilemez. Ameliyatlar 24 saat devam ediyor. Bizim elemanlarımız hekimleri asiste ediyor. 24 saat malzeme veriyoruz” diye konuştu.



“26 MİLYAR ALACAK BİRİKTİ”

Devletin bu ay da ödeme yapmaması halinde artık mal veremeyeceklerini anlatan Mustafa Daşçı şöyle konuştu:

“Türkiye'nin yıllık toplam 3.5 milyar dolar yıllık tıbbi cihaz gideri var. 16 aylık alacak birikti. Yani yaklaşık 26 milyar lira olduğunu tahmin ediyoruz.

20 milyar alacağımız var deyince, ‘Bu kadar parayı nasıl bu kadar zaman bekletebilmişler. Demek ki çok büyük kâr marjıyla çalışıyorlar” algısı yaratabilir. Oysa Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine ne kadar mal verdiysek, kendi sermayemizin üzerine bir de bütün mal varlıklarımızı ipotek ederek bankalardan finansman kullandık.”

“AMELİYATLAR YAPILAMAZ HALE GELECEK”

Mustafa Daşçı özetle şunları söyledi:

“Bana göre önümüzdeki aydan itibaren sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya başlayacaktır. Eldeki stoklar tükendiğinde bir süre sonra ameliyatlar yapılamaz hale gelecektir.

“ÖLÜMÜ GÖSTERİP HASTALIĞA RAZI ETMEK İSTİYORLAR”

Bizden indirim yapmamızı, feragat etmemizi bekliyorlar. Bakanlık, tıbbi cihaz sektörüne ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyor. 2017'de yine bir feragat istenmişti. O dönem benim firmam yüzde 15 kârla Kırıkkale Üniversitesi'nin ihalesini almıştım. Yüzde 27 feragatle tahsilat yaptım. Yüzde 12 zarar.

“BAKANLIĞIN ÖNÜNDE TOPLANACAĞIZ”

Bakanlığın önünde toplantı yapmayı düşünüyoruz. En kısa zamanda bütün Türkiye'deki üyelerimizi çağıracağım. Sağlık Bakanlığı'nın içinde devletin ve milletin başarısını istemeyen bir grup var. Bu grup bu konuyu çıkmaza sokuyor.