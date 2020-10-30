Yeşilada anlattı… ABD seçimleri Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?

Türk Lirası dolar karşısında tarihi düşük seviyelerinde bulunurken piyasaları etkileyecek en önemli gelişmeler arasında ABD seçimleri yer alıyor. 3 Kasım’da mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokratların adayı Joe Biden ile başkanlık yarışına girecek.

ABD seçimlerinin sonucu Türkiye ekonomisi açısında da oldukça önemli. Son seçimde yanılan anketler Biden’ı favori olarak gösteriyor. Piyasadaki genel beklenti ise Biden’ın kazanmasının Türkiye ekonomisine olumsuz etki edeceği yönünde.

YEŞİLADA: BIDEN’IN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Ekonomist Atilla Yeşilada ABD seçimlerinin Türkiye ekonomisi üzerine etkileri ile ilgili sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

ABD’deki anketleri çok yakından takip ettiğini belirten Yeşilada, “Ben yüzde 80 ihtimalle Biden’ın kazanacağını düşünüyorum. ABD’de Covid vakalarının artması ile Trump’ın oyları arasında ters bir orantı var. Dolayısı ile Amerikalıların kendi deyimiyle Trump’ın zafere giden patikası çok dar. ABD’de Cumhuriyetçi senatörler bile senatoyu, Demokratların kazanmasından korkuyor.” dedi.

“YILBAŞINDA DEVRALIR, 3 AY TOPLAMAYA UĞRAŞIR”

Trump kazanması durumunda Türkiye’nin yakın dönemde herhangi bir sorunu olmayacağını düşündüğünü söyleyen Atilla Yeşilada, “Biden kazanırsa ve senato demokratların kontrolüne geçerse yılbaşına kadar yine bir şey olmaz çünkü Biden görevi o zaman devralacak. Sonraki 3 aylık süreçte ise Trump’ın dağıttıklarını toplamaya çalışacak.” ifadelerini kullandı.

“BIDEN TÜRK DÜŞMANI YORUMLARI SAÇMA”

Biden’ın seçimi kazanıp senatoyu ele geçirmesi durumunda 2-3 trilyon dolar ile kalmayıp ABD’yi kurtarmak için 5-6 trilyon dolar harcayabileceğini söyleyen Yeşilada, “Ancak Trump bunu yapmaz. Bu nedenle Biden’ın kazanması gelişmekte olan ekonomiler için daha avantajlı. Genelde Biden Türk düşmanı yorumları okuyorum. Ben bunları çok saçma buluyorum. Biden düşman değil. Her şeyden önce Trump çok nevi şahsına münhasır biri. Siyasi ilişkilerini o insanlarla olan ilişkilerine göre yürütüyor. ABD bürokrasisi daha kurumsaldır.” dedi.

“BIDEN, ERDOĞAN İLE MASAYA OTURACAKTIR”

Kongrenin Türkiye aleyhine çok ağır bir yaptırım yasası geçirip Biden’ın önüne koyacağını düşünmediğini belirten Atilla Yeşilada, “Biden’ın asıl hedefi Rusya’nın bölgedeki etkisini azaltmak ve İran’ın nükleer programını engellemek olacaktır. Bunun için Türkiye’ye ihtiyacı var. Bu nedenle Sayın Erdoğan ile masaya oturacaktır. İlk önce S400’lerin kullanılmamasını, kaldırılmasını isteyecek. Rusya ile ekonomik ilişkilere karışmazlar ama siyasi flörtün bitmesini isteyecek. Bunun karşılığında serbest ticaret anlaşması gündeme gelebilir. ABD, PKK’yı tamamen ortadan kaldırmayı teklif edebilir.” açıklamasında bulundu.

“ERDOĞAN’IN KOZLARI AZALAZACAK”

Türkiye’de de ortamın değiştiğini vurgulayan Yeşilada, “ABD ile aramızda bir problem çıkarsa Putin bizi kurtarmaz. Ekonominin durumu da değişti. Kur belirsizliği ve salgında ikinci dalga hakim. Biden seçilirse eğer görevi devraldığı dönemde Türkiye’nin bir sağlık krizi ve resesyon yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa’da da böyle oldu. Onlar bizden bir ay önce gidiyor. Dolayısı ile Sayın Erdoğan’ın kozları azalacak. O yüzden S400’ler aktif edilmezse eğer ben, Biden ile Erdoğan arasında bir ortak nokta bulunacağını düşünüyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.