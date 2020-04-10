Zoom salgında yatırımcısını uçurdu

Corona virüsü salgını küresel ekonomiye darbe indirirken, bu süreçte değerini artıran az sayıdaki şirketten biri de görüntülü konuşma uygulaması Zoom oldu.

Şirketin hisse değeri, yıl başından bu yana yüzde 80’lik artışla 34 milyar dolara yükseldi. California merkezli Zoom’a yatırım yapanlar da bu süreçte servetlerini katladı.

Kazananlardan biri de, 25,7 milyar dolarlıklık servetiyle Hong Kong’un en zengin ismi olan Li Ka-shing oldu.

Normalde emlak zengini olan 91 yaşındaki Hong Konglu milyarderin geçen yıl aldığı yüzde 8,6’luk Zoom hissesinin değeri Nisan 2020’de 850 milyon dolarken, şimdi bu değer yaklaşık 3 milyar dolara yükseldi.

Hong Kong’da uzun süredir devam eden Çin karşıtı protestolar ve ardından gelen salgın nedeniyle emlak kaynaklı serveti sert değer kaybeden Li Ka-shing, girişim sermayesi şirketleri üzerinden yaptığı bu riskli yatırımdan büyük kazanç elde etmiş oldu.

Zoom’un kurucusu Eric Yuan da, yıl başından bu yana servetini 2,9 milyar dolar artırdı ve toplam servetini 6,5 milyar dolara taşıdı.

Şirketin hisseleri, son günlerde artan güvenlik açığı iddialarının ardından bir miktar değer kaybetti.