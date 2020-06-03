Zoom’un kârı 136 kat arttı!

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan karantina tedbirleri insanların evlerine kapanmasına neden oldu. Ayrıca ofisler boşaldı, dünya çapında milyonlarca şirket evden çalışma sistemine geçti.

Bu durumdan en çok kârlı çıkanların başında video-konferans uygulaması Zoom geliyor. The Guardian'da yer alan habere göre, şirketin açıklanan son finansal verileri yatırımcılarını fazlasıyla sevindirdi.

Güvenlik ve gizlilik açıkları olduğu öne sürülmesine rağmen Zoom'un şubat-nisan ayları arasındaki ilk mali çeyrek geliri 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde gelir yaklaşık 122 milyon dolardı. Şirket asıl patlamayı ise ilk çeyrek kârında yaşadı. Geçen sene şubat-nisan arası dönemde 198 bin dolar kâr açıklayan Zoom, bu yılın aynı periyodunda tam 27 milyon dolar kâr elde etti.

Açıklanan mali tablo, Zoom'un hisselerinin yükselmesini de sağladı. Şirketin hisse senedi uzun vadeli işlemde yüzde 3 artışla 213.6 dolara ulaştı. Sadece 14 ay önce, halka arz sırasında bu fiyat 36 dolardı. Böylece Zoom'un şu anki piyasa değeri, corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda dibe vuran ABD'nin en büyük dört hava yolu şirketinin toplamından 59 milyar dolar daha fazla oldu!

BÜYÜME DEVAM EDECEK

Şirketin patronu ve 9 yıl önceki kurucularından olan Eric Yuan, “Zoom'un dünya çapında bu kadar benimsenmesi açıkçası bizi şaşırttı” diye konuştu. Zoom'un büyümesinin kısa süreli olması beklenmiyor. Temmuz ayında sona erecek olan izinde bulunduğumuz ikinci mali çeyrekte, gelirin 500 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Şirketin mali yılın sonundaki gelir beklentisi ise 1.8 milyar dolar. Bu, 662.7 milyon dolar olarak gerçekleşen geçen mali yıl gelirinin yaklaşık üç katına denk geliyor.

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100 BİNDEN FAZLA OKUL ZOOM KULLANIYOR



Güvenlik zaafları nedeniyle bazı şirketler ve okullar Zoom'u kullanmayı bırakmıştı. Ancak bu yönde yaptığı geliştirmeler, kullanıcı sayısının azalmasını önledi. Şirket, dünya çapında 100 binden fazla okulun eğitime Zoom'da oluşturulan online sınıflarda devam ettiğini duyurdu. Bir başka önemli rakam ise nisan sonu itibarıyla en az 10 çalışanı bulunan 265 bin 400 şirketin Zoom kullanıyor olması.

Zoom'un ücretsiz versiyonuyla da para kazanma imkanı var. Uzmanlar, gösterilecek reklamlarla şirketin gelirlerini çok daha fazla artırabileceği görüşünde. Ancak Zoom, henüz bu yönde bir çalışma başlatmadı.