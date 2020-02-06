2 milyon stok var 5 yılda ancak erir

Uluslararası ısı yalıtım firması Baumit'in yaptığı araştırma sonuçlarına göre, faizlerdeki düşük seviyenin devam etmesi halinde 2 milyonluk konut stoku 5 yıl içerisinde eritilebilecek. Konut stokunun dev rakamlara ulaşmasına rağmen önümüzdeki dönemde fiyatların zamlanacağı da belirtildi.

Avusturya firması Baumit'in gerçekleştirdiği ‘patronlar zirvesi'nde dış cephe ısı yalıtım ve konut üretimi ile fiyat gelişimleri değerlendirildi. Baumit Genel Müdürü Atalay Özdayı, halen ülke genelinde 2 milyon adetlik konut stoku oluştuğunu belirterek, “Şu anda ülkemizde 1 milyon bitmiş, 1 milyon da inşaatı devam eden konut var. Ekonominin toparlanmaya başlamasıyla konut alımları yıllık 600 bin ila 650 bin seviyelerine çıkıyor. Bu yıl 500 binin üzerinde konut satışı olacağını düşünüyoruz. Tabi konut satışlarını etkileyen en önemli etken düşen kredi faizleri olacak. Olağanüstü bir durum oluşmaması halinde 2 milyonluk konut stokunun 5 yılda eritilebileceği düşünülüyor” dedi.

KONUTLAR UCUZ

Özdayı, Türkiye'deki konut fiyatlarının, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük kaldığını da belirtti. İstanbul gibi dünya kenti olan bir yerde 50 bin ila 60 bin dolara rahatlıkla ev alınabildiğine dikkat çeken Özdayı, “Bu, İstanbul ölçeğindeki diğer dünya kentleriyle karşılaştırılmayacak kadar düşük bir fiyat. Biz konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde bugünkü kadar ucuz olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Özdayı, konut fiyatlarının ucuz olması nedeniyle Arap ülkelerinden sonra Çinli yatırımcıların da ciddi miktarlarda konut almaya başladığını söyledi.

Özdayı, halen Dilovası'nda üretim yaptıklarını, Türkiye'de ikinci fabrikayı İç Anadolu'da kurmak istediklerini belirtirken, özellikle son dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelen zamların ardından ısı yalıtıma talebin arttığını belirtti.