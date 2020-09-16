Gayrimenkule rant vergisi başladı

Türkiye'de yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen rant vergisi nihayet uygulanmaya başladı. İmar planı değişikliği değer artışı için uygulanan pay hakkındaki yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, imar planı değişikliği ile meydana gelecek değer artış payı üzerinden vatandaş artık devlete vergi ödeyecek. Rant vergisi ödenmediği sürece taşınmazın satışı yapılamayacak.

BÜTÜNLÜĞÜ BOZAMAZ

Yeni düzenlemeye göre, kişi ya da şirketler sahibi oldukları taşınmazın imar planının değiştirilmesini, örneğin kat izninin artırılmasını ya da konut iken sağlık ya da eğitim kurumu, otel ve benzeri gibi fonksiyonunun değiştirilmesini isterse ve bu yolla taşınmazın değeri artarsa, artan değer üzerinden rant vergisi ödeyecekler. Ancak plan değişikliğinin kabul edilebilmesi için ana planın sürekliliğini, bütünlüğünü, bölgedeki sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmaması gerekecek ve yeni planın yerleşmenin özelliğine uygun olması şartı aranacak. Çok ortaklı arsalarda ise plan değişikliğini arsa sahiplerinin tamamının talep etmiş olması gerekecek.

En az bin metrekare ve üzeri büyüklüğe sahip imar adalarında plan değişikliği yapılmak istenirse, ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapının ada merkezine en fazla 500 metre mesafede karşılanması şartı aranacak.

DEĞER FARKI ÖNEMLİ

Değer artış payı, taşınmazın meri plan koşullarında tespit edilen değeri ile plan değişikliği sonrası tespit edilen yeni değer arasındaki farktan oluşacak. Plan değişiklikleri sonucunda değerinde artış olan taşınmazın artan değerinin tamamı değer artış payına dahil edilecek. 20 Şubat'tan önce başvuru yapanlardan rant vergisi alınmayacak. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarda 1.5 katına kadar çıkan plan artışlarına rant vergisi uygulanmayacak.

ARTAN VERGİLER BÜTÇEYE FAZLA VERDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre ülke bütçesi, ağustos ayında artan vergiler sayesinde 28 milyar 220 milyon lira fazla verdi. Ancak geçen yıl aynı dönemde 68.1 milyar lira olan bütçe açığı 110 milyar 926 milyon liraya fırladı. Ağustosta bütçeden 80.3 milyar lira harcama yapılırken bütçe gelirleri vergi tahsilatları sayesinde 108.5 milyar lira oldu. Ağustosta devlet 11.9 milyar lira faiz öderken hem cari hem yatırım harcamalarını önemli ölçüde kıstı. 8 ayda bütçe gelirleri 650.5 milyar lirada kalırken, bütçe harcamaları 761.4 milyar liraya çıktı. Ödenen faiz 69 milyar liradan 91.6 milyara çıkarken, örtülü harcama ise 1 milyar 304 milyon 108 bin liraya ulaştı.