Riva’ya da kanal geliyor

Beykoz Belediyesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne “Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.

Riva, Paşamandıra, Göllü, Bozhane, Öyümce, İshaklı ve Cumhuriyet Mahallelerinden geçen Riva Deresi üzerinde hayata geçirilecek proje kamuoyunda Kanal Riva olarak biliniyor.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, proje kapsamında 29.4 kilometrelik dere yatağı ıslahı gerçekleştirilecek.

Bununla birlikte proje kapsamında mesire alanları, yürüyüş alanları, ekolojik tarım merkezleri, piknik alanları, spor ve sağlıklı yaşam merkezleri, ağaçlandırma ve peyzaj merkezleri, rekreasyon alanları, çocuk oyun alanları, tekne yanaşma yerleri ve seyir teraslarını kapsayan temalı parklar oluşturulacak.

YARISINDA TEMALI PARKLAR OLACAK

Proje kapsamında yapılacak dere ıslah ve temalı park çalışmalarını kapsayan ve Riva Deresi sağ ve sol sahili içine alacak şekilde belirlenen proje alanı 6 milyon 147 bin metrekare.

Proje içerisinde toplam 3 milyon 272 milyon metrekarelik alanda temalı park çalışması yapılacak ve 11 adet tekne park ve yanaşma alanı inşa edilecek.

Beş yılda inşa edilecek projenin maliyeti 63 milyon 231 bin lira olarak belirlendi.

Proje kapsamında dere ıslahı ve temalı park alanı olarak kullanılacak alanların büyük bir kısmı tapulu arsa ve tarım niteliğinde alanlardan oluşuyor. Geriye kalan kısmı ise Hazine'ye ait çayır ve ormanlık alan niteliğinde.