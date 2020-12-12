CHP’li vekilden tepki: Biz yapsak CHP camileri sattı dersiniz

AKP’li Trabzon Düzköy Belediyesi 3 Aralık’ta yaptığı toplantıda, 2.5 milyon lira vergi borcuna karşılık, Orta Mahallesi Merkez Camisi ile Cevizlik Mahallesi Camisi’ni ve Doğankaya Mahallesi’nde bulunan kullanılmayan öğretmen lojmanının Maliye Bakanlığı’na devretti. Karar, CHP’li 4 meclis üyesinin red oyuna rağmen oy çokluğuyla alındı. Belediye Başkanı Yılmaz Ankara, maliyenin 4 çöp aracı harici belediyenin her şeyine haciz koyduğunu ileri sürdü. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, belediyenin yaptığı bu devir işlemine tepki gösterdi.

BELEDİYENİN BİR ÇİVİSİ YOK

Milletvekili Ahmet Kaya, camiler ile lojmanı vatandaşların yaptırdığını belirterek, “Düzköy Şahinkaya Mahallesi’ndeki vefalı vatandaşlarımız köylerine hizmet eden öğretmenlerini düşünerek orada bir arsa bağışlamış ve üzerine öğretmenlerin kalması için bir lojman yaptırmışlar. Yine satışı yapılmak istenen iki mahalledeki cami de, köylünün parasıyla ve emekleriyle yapılmıştır. Şimdi AKP’li Belediye meclis kararıyla bu taşınmazları, borçları karşılığında Maliye Bakanlığı’na devrediyor. Bu yapılan İbadethanelerimize, maneviyatınıza ve vatandaşlarımızın hakkına ve emeğine yapılmış büyük bir saygısızlık ve haksızlıktır. Belediye hangi hakla bunu yapıyor? Bir tuğlaları mı, bir çivileri mi var orada? ” dedi.

CAMİLERİ LOJMANLARI SATARAK MI HİZMET YAPACAKLAR?

Düzköy’ün bir önceki dönem CHP’de olduğunu hatırlatan Ahmet Kaya, “Hükümet, bizim dönemimizde Düzköy Belediyesi’ne üvey evlat muamelesi yapmıştı. Belediyeyi AKP alırsa Düzköy ihya olacak, hizmet alacaktı. Camileri, lojmanları satarak mı hizmet alacak? Yazık, AKP hükümetinin ne ülkeye ne de kendi belediyelerine de hayrı kalmamış. Lojmanın arsasını, tuğlasını, çimentosunu köylü vermiş, binayı vatandaşlarımız yapmış. Camileri vatandaşlarımız fedakârlıklarıyla yapmış. Süt satmışlar, tereyağı satmışlar, peynir satmışlar, ilçelerine bu hizmetleri yapmışlar. Şimdi belediye hangi hakla bu arsa ve binaları Maliye’ye devrediyor?” ifadelerini kullandı.