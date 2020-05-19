1.7 milyar, halk için harcanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik mücadeleyi ön plana alıp, halkın ihtiyaçlarına daha fazla destek olmak amacıyla, toplam 338 ihaleyi erteledi.

SALGINLA MÜCADELE

Başkan Mansur Yavaş'ın Başkent'te corona virüsü salgını ile mücadelenin başladığı günden itibaren uygulamaya geçirdiği kararlar doğrultusunda, Mart ayından bugüne kadar toplam 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 lira tutarındaki 338 ihale ertelendi.

Yavaş, ihalelerin ertelenme gerekçesini, “Corona virüsüne karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta park bahçe ve fen işleri olmak üzere salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki

tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” dedi.

EKONOMİK MÜCADELE

Yavaş, koltuğa oturduktan sonra Ankara'da bir yıl içinde toplam 708 ihale yapıldı. Bu ihalelerin tümü, canlı yayın ile şeffaf

biçimde gerçekleşti. Yavaş salgın süresince büyük destek gören toplumsal dayanışma kampanyaları düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları bu dönemde tüm faaliyetlerini toplum sağlığı, ekonomik ihtiyaçlar ve acil yatırımlara yönlendirirkenertelenen ihaleler ve bedelleri de şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 121 adet (1.369.014.595 TL),

ASKİ: 96 adet (269.866.988 TL),

EGO: 3 adet (38.700.000 TL),

İştirakler: 118 adet (25.287.748 TL)