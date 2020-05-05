1 dava 1 uyarı

Ali Ekber ERTÜRK Deniz AYHAN

MHP'li meclis üyesi Mustafa Hamdullah Kayıran, AKP'li belediye tarafından alınmış gibi fatura düzenlenen binlerce liralık malzemenin aslında belediyeye gelmediğini belirledi. AKP'li Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya hakkında “zimmet ve evrakta sahtecilik” iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cumhur İttifakı'nda zimmet davası

Kastamonu'da AKP'li Doğanyurt Belediyesi'nin işlemleri yargıya taşındı. Belediye tarafından alınmış gibi fatura düzenlenen binlerce liralık malzemenin aslında alınmadığını ortaya çıkaran Belediye Meclis ve Denetim Kurulu üyesi MHP'li Mustafa Hamdullah Kayıran, Başkan Ahmet Kaya hakkında “Zimmet ve evrakta sahtecilik” iddiaları ile suç duyurusu yaptı. Denetim Kurulu raporunda şu tespitler yer aldı:

İŞTE SAVCIYA VERİLEN O DİLEKÇE

Fatura tarihlerinde, faturada belirtilen malların belediyeye girişi yapılmamıştır. Denetim Komisyonu tarafından Belediye Başkanlığı'na rapor sunulduktan sonra apar topar malzeme teminine geçilmiştir.

“ZORLA İMZALADIM”

6 fatura usulsüz düzenlenmiş, ödemeleri usulsüz yapılmıştır. Doğrudan temin alımlarında 35 bin TL sınır olması sebebiyle, tek faturada alınması mümkün olmayan malzemeler, parça parça ve aynı tarihte kesilmek suretiyle usulsüzlük yapılmıştır. Malların eksiksiz alındığına yönelik sahte evrak tanzim edilmiştir.

293 bin 677 TL meblağ karşılığı mal ve malzemelerin belediye depolarında mevcut olmaması sebebiyle zimmet suçu oluşmaktadır. Malzemelerin alımından sorumlu S.D. adlı personel, “Başkanı uyardım ancak yine de imza atmamı istedi. Başkana karşı gelemezdim” demiştir.

MHP'den AKP'li başkana: Fakir fukarayı düşün

MHP'li meclis üyesi İhsan Bilgili, belediyenin geçen yıl 80 milyon liraya araç kiraladığını, bu masrafın da savurganlık olduğunu belirtti. Araçlar için belediye kasasından çıkacak paranın 186 milyona ulaşacağını söyledi.

Bursa'nın AKP'li Yıldırım Belediyesi'nde araç kiralama krizi yaşanıyor. Yıldırım Belediyesi'nin 2016 ve 2019 yılı arasındaki 3 yılda toplam 90 adet araç kiralama işine 94 milyon 840 bin lira ödediği belirlendi.

2019-2022 dönemiyle birlikte, araç kiralama karşılığında belediyenin kasasından çıkacak olan para miktarı ise 186 milyon 310 bin liraya ulaşacak.

KARA DELİK GÖNDERMESİ

MHP'li Meclis Üyesi İhsan Bilgili, belediyenin 446 milyon TL borcu olduğunu belirterek; “Lüzumsuz ve fantastik harcamalardan kaçınmamız gerekir.

Sizlere emanet edilen fakir fukaranın vergilerinden oluşan paraların doğru ve yerinde kullanılması bir sorumluluktur. Kara delik diye gördüğüm araç kiralamalar ve fidan alımları gibi uygulamalar yeniden masaya yatırılmalı ve bu kalemlerden ne kadar tasarruf edebilir diye ciddi bir çalışma başlamalıdır” açıklaması yaptı.

‘SIFIRI BİLE DAHA UCUZ'

MHP'li İhsan Bilgili, “Sadece 6 yıllık araç kiralama toplamımız 186 milyon 310 bin TL'dir. Personel zaten belediyeden… Şimdi üzerinde düşünmek gerekmiyor mu?

Toplam 90 aracın kiralanması için bu kadar para verilir mi? Bu araçları belediye olarak ikinci eli 25 milyon, sıfırı fabrika çıkışı azami 50 milyona alabiliriz” ifadelerini kullandı.