10 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte gecenin şanslı rakamları…

Milli Piyango tarafından düzenlenen şans oyunlarının yenilenmesinin ardından bazı değişiklikler yapıldı. 60 rakam arasından 6 doğru sayıyı bilenlerin büyük ikramiyeyi kazandığı ve en az 2 rakamı bilenlerin de ödül kazandığı Süper Loto’nun 18. çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. İşte Süper Loto’da gecenin kazanan rakamları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 10 Eylül tarihli 18. çekiliş sonuçları şu şekilde; 6-17-26-27-40-48

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU

Süper Loto’nun bu akşam düzenlenen çekilişi öncesinde büyük ödül miktarı açıklandı. Süper Loto’da büyük ikramiye tutarı 18 milyon 691 bin 692 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler yer alıyor. Süper Loto’da 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluştururken, 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden kolayca oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.