‘100.Yıl Atatürk Parkı soruşturması onur madalyamızdır’

31 Mart seçimlerinden kısa bir süre önce açılışı yapılan Millet Bahçesi ve içinde bulunan Millet Kıraathanesi’nin adını, seçimi kazanarak Belediye Başkanı olan CHP’li Ercümet Şahin Çervatoğlu Temmuz ayında alınan meclis kararıyla değiştirdi.

Millet bahçesinin adını 100.Yıl Atatürk Parkı, Millet Kıraathanesi’nin adını da Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi yaptı. Parkın tabelasının da 7 bin 864 liraya değiştirdi. Kaymakamlığın isim değişikliğine kararına onay vermemesi üzerine İçişleri Bakanlığı, başkan ve 7 Meclis üyesi hakkında kamu zararı oluşturdukları gerekçesiyle soruşturma başlattı. Ancak bu soruşturma büyük tepki çekti. Bugün parkta basın açıklaması yapan Başkan Çervatoğlu, Fındıklı halkına yaşanan süreci anlattı.

“YATIRIMLARI KONUŞMAK İSTERDİK AMA SORUŞTURMA KONUŞUYORUZ”

Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerinin parka ve geleneksel tarihi mimari yapıya verilmesinden belediye yönetiminin yargılanmasına konu edilmesini kabul etmedikleri ifade eden Başkan Çervatoğlu, “Bizler belediyeciliği, kapalı kapıların olmadığı, şeffaf, hesap verebilir, kararları alırken halkın katılımını, taleplerini, sözünü esas alan ve paylaşan bir anlayışla yürütüyoruz.

Yönetim anlayışımızın gereği olarak 2021 yılı bütçesini Fındıklı halkının doğrudan katılımıyla mahallelerde hazırladık. Bundan sonra da her işimizde Fındıklı halkının katılımını ve görüşünü almaya devam edeceğiz. Bugün burada siz basın mensuplarına CHP belediyesinin ve ekibimizin kısa sürede yapmış olduğu çalışmaları, dünden farklılıklarımızı ve yatırımlarımızı konuşmak isterdik.

Ancak “100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür Sanat Evi” isimleri üzerinden kamuyu zedelediğimiz ve zarara uğrattığımız iddiasıyla şahsıma ve CHP'li meclis üyelerimize soruşturma iznini konuşuyoruz” diye konuştu.

“SORUŞTURMA ONUR MADALYASIDIR”

Millet Bahçesinin bir seçim propagandası olarak kullanıldığını ve seçime 15 gün kala acele bir şekilde açıldığını söyleyen Çervatoğlu, “Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi isminin parka verilmesinde sakınca görmeyenler, bağımsız ve egemen bir ulus olarak var olmamızın mimarı olan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin bir parka verilmesinde ve kısacık ömründe yaptığı müzikle Karadeniz insanının ülkemizde sesi olabilmiş sevgili Kazım Koyuncu isminin kültür ve sanatın gelişimi için kullanımı öngörülen park içindeki bir yapıya verilmesinde “kamu yararı olmadığı” gerekçesiyle belediye meclisinin kararını onaylamamış, kolluk güçlerine sürenin bitimine saatler kala tutanak tutturmuştur. Oysa isim değişiklikleri Fındıklı halkının talebi üzerine gündeme gelmiştir. Şahsım ve ekibim, açılan soruşturmayı nefes aldığımız sürece Fındıklı halkıyla birlikte onur madalyası olarak taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK VE KAZIM KOYUNCU İSİMLERİ YASAK MI?”

Parkın yapılışından itibaren yaşanan süreci anlatan Çervatoğlu, İller Bankası’ndan alınan 6.5 milyon liralık krediyi Fındıklı halkının 2032 yılına kadar yaklaşık 14 milyon lira olarak geri ödeyeceklerini dile getirdi. Parkın Fındıklı halkının parasıyla yapıldığını vurgulayan Çervatoğlu, “Projelendirilmesinde sahil parkı olarak tasarlanan parka 31 Mart yerel seçimlerinden hemen önce AKP belediyesi döneminde seçim yatırımı olarak Millet Bahçesi ve içerisindeki geleneksel tarihi evimize Millet Kıraathanesi isimleri verilmiştir.

Bu isimler dönemin meclis bileşenlerinden CHP'li dört üyenin karşı oyuna karşın AKP'nin beş oyuyla verilmiş, dönemin kaymakamı tarafından da bir gün içerisinde onaylanmıştır. Yerel seçimlerden birkaç gün önce oy çokluğu ile ‘Millet Parkı’ ve ‘Millet Kıraathanesi’ gibi isimlerde kamu menfaati görülmüşken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bu günkü kamuyu oluşturan ulu önderimiz Atatürk’ün adının verilmesinde kamu yararı görülmemesini anlamak mümkün değildir.

Halkın yüzde 60 üzerinde güveni ile yönetime gelen biz belediye yönetimi, 3 ay boyunca kamuoyunun eğilimlerini gözeten, halkın katılımını önemseyen bir anlayışın almış olduğu isim değişikliği kararının ret edilmesini siyasi bir karar olarak görmektedir. Ayrıca Halkın iradesi ile seçilenlerin üstünde vesayet kurmanın hangi demokratik kurallara uyduğunu anlayamamaktayız. Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerinin yasaklı olduğu ve bizim bilmediğimiz yasalar mı var?” diye konuştu.

“BU SİYASİ BİR SORUŞTURMADIR”

Çervatoğlu, İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılmasına tepki göstererek “Bu soruşturma siyasi bir soruşturmadır. Çünkü; Birçok AKP belediyesinde Sayıştay raporları ile belirlenmiş olan usulsüz harcamalara ilişkin bir soruşturma izni bile yokken, Meclisimizin nitelikli çoğunlukla almış olduğu değişikliğe evet oyu veren CHP'li Meclis üyelerimize ve bana İç İşleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılması da bunu açıkça ispatlamaktadır.

Hemen yanı başımızda Ovit tünelinde 19 bin 500 TL ye yapılacak bir imalatın 17,5 milyona yapılması Sayıştay raporlarında yer aldığı halde soruşturulmuyor biz soruşturuluyoruz. Atatürk'ün emaneti olan Atatürk Orman Çiftliği talan edilerek yapılan parka ve dinozor heykellerine 750 Milyon dolar harcanması kamu zararı olmuyor ve soruşturma ihtiyacı duyulmuyor, kurucu önderimiz Atatürk ve Karadeniz kültürünün en önemli sanatçısı Kazım Koyuncu isimlerin için yapılan harcamalar soruşturuluyor.

Biliniz ki Atatürk ismini asla tartışmayız tartıştırmayız, bizler için değeri ölçülemezdir. Kazım Koyuncu'nun değerini de Karadeniz halkı, tüm dünya halkları ve sanat camiası bilmektedir.” dedi.

“SORUŞTURMALAR VE BASKILAR BİZİ YILDIRMAYACAK”

Tabelaları kaldırmayacaklarını belirten Çervatoğlu, “Bizler Fındıklı Halkı olarak Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerinin yazılı olduğu tabelaları indirmeyeceğiz. Halkın iradesi ile meclis kararıyla bu isimleri verdik.

Fındıklı halkının üstünde bir iradenin olmadığını savunan bir anlayışı taşıyoruz. Bu park dünyanın bir başka bölgesinde değil ülkemde Rize Fındıklı'da. Bizi kurucu değerlerimiz üzerinden değil daha iyi hizmet etmemiz için sorgulayın. Çünkü soruşturmalar ve baskı bizi yıldıramayacaktır” şeklinde konuştu.