11 başkandan açıklama: Hükümet tek liralık adım atmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, çevrimiçi gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak açıklama yaptılar.

YURTTAŞLARA “KURALLARA UYUN” UYARISI

Açıklamada, alınması gereken bazı tedbirlerin ihmal edilmesi veya alınmamasının ciddi bir risk yaratacağı uyarısı yapılarak, “Aynı şekilde uyulmayan kuralların tehlikeyi büyütebileceğinin de altını çizmek ve yurttaşlarımızı uyarmak isteriz” denildi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPILDI

Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen merkezi yönetimden, yerel yönetimlere şu ana kadar tek bir liralık katkı sağlanmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi;

* Bu durum, yerel yönetimleri ekonomik olarak tehdit eden bir süreçtir. Bütün bu sıkıntılara rağmen, yerel yönetimler olarak esnafımıza, uğradıkları kayıpların hiç değilse bir bölümünü telafi edebilmeleri için kiralarda kolaylık başta olmak üzere birçok alanda destek verdik.

* Kentlerimizin ekonomide de normale dönebilmesi için bizler bütün imkânları zorlayarak kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Ancak buna rağmen İller Bankası gelirleri başta olmak üzere, merkezi hükümetin katkıları zorunluluk arz etmektedir.

* Alınan önlemlerin maliyeti, kesilen gelirler nedeniyle daralan, ciddi açık vermekte olan bütçelerin rahatlatılması için de Merkezi Hükümetin, hem de acilen atması gereken adımlar olduğuna inanmaktayız. Bu adımların bir an önce atılması için çağrımızı yeniden yapıyoruz.

“TBB DÖNÜŞ BİLE YAPMADI”

Açıklamada, 30 Nisan günü gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB), Cumhurbaşkanı ile Bakanlar Kurulu üyelerinin de katıldığı bir toplantının acilen yapılması için girişimde bulunmasını talep etme kararı alındığı hatırlatıldı.

Talebin hemen TBB'ye yazılı olarak iletildiği belirtilerek, “TBB, talebimizin gereğini yerine getirmek bir yana, hiçbir dönüş dahi yapmamıştır. Bunu kınadığımızı, belediyecilik anlayışı ve yönetim tarzı açısından büyük bir sorun olarak gördüğümüzü belirtmek durumundayız” denildi.