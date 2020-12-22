11 kilometrelik Çiğli Tramvayı’nın yapım sözleşmesi imzalandı

İzmir'de tramvay hattı Çiğli'ye uzanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli Tramvayı Yapım İhalesi'ni kazanan firma ile sözleşme imzaladı.

“14 İSTASYONDAN OLUŞUYOR”

İzmir Sanat Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Soyer, 11 kilometre uzunluğunda, 14 istasyondan oluşan hattı iki yıl içinde tamamlamayı öngördüklerini belirterek, “Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

“İZMİR ULAŞIMINI RAHATLATACAK”

Soyer sözlerine şu şekilde devam etti: “İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca metrosu, yapımı devam eden Narlıdere metrosu, proje çalışması devam eden Karabağlar-Gaziemir metrosu ve bugün bizleri bir araya getiren Çiğli Tramvayı gibi projelerimiz ile İzmir'i demir ağlarla örmeyi sürdürüyoruz. Güvenli ve konforlu toplu taşımayı amaçlayan bu projelerimiz, İzmir ulaşımını önemli ölçüde rahatlatacak”

“PANDEMİ DÖNEMİNDE BİLE YATIRIMLARIMIZDAN VAZGEÇMEDİK”

Ulaşımda en az maliyet, en fazla yarar vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Soyer, “Belediyemizin gelirlerinin önemli oranda azaldığı pandemi döneminde bile ne kadar zorlanırsak zorlanalım, ne kadar sıkıntı yaşarsak yaşayalım, bu yatırımlarımızın hiçbirinden vazgeçmedik, taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kendi kaynaklarımızla ve yarattığımız uluslararası yeni kaynaklar ile İzmirlilerin ihtiyacı ve gündeminde olan projelerimizi, hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

ATAŞEHİR-MAVİŞEHİR İZBAN BAĞLANTISI DA YAPILACAK

Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu'ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi'ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergahı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hasta nesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

TRAMVAY HATTI 33.6 KİLOMETREYE ÇIKACAK

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak.