15 Temmuz mağdurlarının 338 milyon lirası nerede?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası açılan kampanyada 309 milyon lira toplandı. Toplanan para faizi ile birlikte 338 milyon liraya ulaştı ancak 15 Temmuz şehit aileleri ile gazileri 4 yıldır ödeme yapılmadığını iddia ediyor.

Bir süredir taleplerini gündeme getirmek için eylem yapan gaziler son olarak AKP Genel Merkezi'nin önünde polisle karşıkarşıya geldi. Konu TBMM'de de tartışma konusu oldu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ‘'309 milyon lira para toplandı. Bu para nerede, neden sahiplerine verilmiyor? Önce bakanlıkta, sonra vakıfta dediler, hâlâ para ortada yok. Önce bakanlıkta, sonra vakıfta dediler, hala para ortada yok. Gaziler Ankara'da bu parayı istedi ve sıra gazileri dövmeye geldi. Polis şiddetine maruz kaldılar'' dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise “Paraların üzerine yattılar, ödemeyecekler'' açıklaması yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da “4 yıldır paralarını istiyorlar, sopa verdiler. Gazilere polisle sopa attıran iktidar olarak tarihe geçtiler'' diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise “Pandemi sürecinde tüm gazilerimize o paradan 3 defa ödeme yapıldı. İstihdam, faizsiz konut ve ücretsiz seyahat hakkı, özel öğretim kurumlarından yararlanma, elektrik ve su ücret indirimi, emlak vergisi ve tapu harcı muafiyeti sağlandı'' ifadesini kullandı.