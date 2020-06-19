18 il deprem riski altında!

Türkiye'de olası bir depremde onbinlerce insanın hayatını kaybedebileceği, yüzbinlerce ailenin barınma sorunuyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında da bulundu. Dr. Şevkin, “Marmara depreminin üzerinden 21 yıl geçtiğini, 21 yılın 18 yılında AKP iktidarının imzasının olduğunu ifade eden Dr. Şevkin, “18 yılda depreme karşı önlem olarak ne yaptılar?” diye sordu.

RANTSAL DÖNÜŞÜM

Bilim insanlarının uyarılarına kulak verilmesi gerektiğini belirten Dr. Şevkin, “Türkiye'de 20 milyondan fazla yapı stokunun yüzde 75'i ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60'tan fazlası da 20 yaş üzeri konutlardan oluşuyor. Yüzde 50'ye yakını da oturulamaz durumda. İmar affı ve kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüme son verin. Ülkemizde 18 kent, 80'i aşkın ilçe ve 502 köy aktif fay zonları üzerinde bulunmaktadır.Bu yerlerde 100 bini aşkın konut ve on binlerce vatandaşımız risk altındadır” dedi.