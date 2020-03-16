2020 TOKİ İstanbul çekilişleri saat kaçta? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri…

TOKİ’nin 100 bin yeni sosyal konut projesinde İstanbul kura çekilişi başlıyor. İstanbul’un Tuzla, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde toplam 10 bin adet konut için çekiliş düzenlenecek. Uygun ödeme koşulları ve taksit imkanlarıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konut projelerinde İstanbul kura çekilişi canlı izlenebilecek. Peki TOKİ İstanbul kura çekilişleri ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

GELECEK HAFTA DA ÇEKİLİŞ VAR

Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'de yer alan 500 konut için 20 Martta, tarihinde kura yapılacak.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY SABİT VADE

Proje ile 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. Yatay mimari anlayışıyla İnşa edilecek konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olacak.

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ

İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.)

16 Mart 2020 Pazartesi saat 11:00

17 Mart 2020 Salı saat: 09:00

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ

18 Mart 2020 Çarşamba saat: 10:00

19 Mart 2020 Perşembe saaat: 10:00

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ

20 Mart 2020 Cuma saat: 10:00