21 gündür eylem yapan işçiler: Biz alın terimizi, hakkımızı istiyoruz

Fabrika satıldıktan sonra ücret ve kıdem tazminatları ödenmeyen Grup Tekstil işçileri, fabrika önünde eylem yaptı.

Patronun 7 milyon lira alacaklarına el koyduğunu söyleyen işçiler, alacaklarının ödenmesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Eylemin 21.gününde olan işçiler, fabrikanın sahibinin alacaklarını ödeyeceklerini söylediğini fakat 84 ay taksit teklifi yaptığını ve bu teklifin kabul edilemeyeceğini söylediler.

“BİZ HAKKIMIZ OLAN PARAYI İSTİYORUZ”

18 yıldır fabrikada çalıştığını belirten işçi Lütfü Bıyık, şöyle konuştu:

*2002 yılında bu fabrikaya girdiğim zaman duvarında ‘sen ben yok, biz varız' yazıyordu. Ben 18 yıl boyunca buraya emek verdim.

*Saçımı döktüm, emek verdim evet karşılığını aldım ama şu an kıdem tazminatımı istiyorum kendim için, çocuklarım için istiyorum. Ben onları fabrikanın sahibine veremem kimse kusura bakmasın. Bize verilen sözler unutuldu. Biz hakkımız olan parayı istiyoruz.

“YÜZDE 65’İNİ HELAL EDİN, KALANINI 7 SENE TAKSİTLE VERELİM”

Bir başka işçi ise işveren tarafından kendilerine kabul edilemez bir teklif yapıldığını belirterek, şunları söyledi;

*İşçiler yüzde 65’ini helal etsin yüzde 35’ini biz verelim. Bununla da bitmiyor. Bunun yüzde 15’ini peşin, yüzde 20’sini de 84 ay, 7 sene taksitle sunuyorlar. Böyle bir dünya yok. Biz bunu kabul etmiyoruz.

*Siz lüks villalarda, bizim sırtımızdan kazandığınız apartmanlar, lüks arabalarla sefasını çekiyorsanız biz ekmek parası peşindeyiz. Şunu unutmayın, biz mücadelemizi asla bırakmayacağız. Bu mücadeleyi biz evlatlarımız için veriyoruz.

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