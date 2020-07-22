22 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte bu hafta Şans Topu’nda kazanan rakamlar…

Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen Şans Topu oyununda 997. hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Yapılan çekilişin ardından 5+1 rakamı doğru tahmin eden 3 kişi kişi başı 527 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu’nun 997. hafta çekiliş sonuçları şu şekilde; 6-16-17-25-31+9

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.