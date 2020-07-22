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22 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte bu hafta Şans Topu’nda kazanan rakamlar…

Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. Bilet alarak sonuçları merakla bekleyenler haftanın şanslı rakamlarını haberimizden görebilirler. Şans Topu'nda bu hafta 5+1 bilen 3 kişiye kişi başı 527 bin TL'lik ödül dağıtıldı. İşte 22 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları...

22:18 -
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22 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte bu hafta Şans Topu’nda kazanan rakamlar…

Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen Şans Topu oyununda 997. hafta çekiliş sonuçları belirlendi. Yapılan çekilişin ardından 5+1 rakamı doğru tahmin eden 3 kişi kişi başı 527 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu’nun 997. hafta çekiliş sonuçları şu şekilde; 6-16-17-25-31+9

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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