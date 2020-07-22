22 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da büyük ödül dudak uçuklatıyor!

Sayısal Loto’da haftanın sonuçları belli oluyor. Milli Piyango İdaresi’nin en fazla oynanan şans oyunlarından olan Sayısal Loto’da büyük ödül dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda altı doğru rakamı bilen çıkmaması üzerine 6. kez devreden Sayısal Loto’da büyük ödül 10 milyon TL olmuştu. Sayısal Loto’da bu akşamki çekilişle ödül miktarının da 11 milyon lirayı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1342. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Çekiliş sonuçları ilerleyen dakikalarda belli olacak ve sayfamızda yer alacak.

BÜYÜK ÖDÜL 10 MİLYONU GEÇTİ!

Sayısal Loto’da geçtiğimiz hafta yapılan çekilişlerde doğru rakamları bilen çıkmamış ve 6. kez devretmişti. Büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 10 milyon 50 bin TL’ye yükseldi. Bu akşamki çekilişte bu rakamın daha da artacağı tahmin ediliyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

Her gün Süper Piyango