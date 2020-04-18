23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı? Bakan Koca 23 Nisan hakkında konuştu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı getirileceği iddialarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;

23 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Merak edile 23 Nisan sorusuna Bakan Koca şu şekilde yanıtladı; Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili karar Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi ama önümüzdeki haftalarda gelebilir. Bilim Kurulu bir karar merci değildir, tavsiye kararları alan bir kuruldur. 23 Nisan ile ilgili de gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir.

23 NİSANIN ÖNEMİ

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir.

Atatürk, 23 Nisan 1924’te ’23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979’da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Öte yandan 2020 yılı, Meclis’in açılışının 100. yılı olması dolayısıyla ayrı bir öneme sahiptir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.