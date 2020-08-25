30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün? 30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922 yılında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi yani Büyük Taarruz’u anmak için tüm yurtta büyük coşku ile kutlanır. 30 Ağustos, Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Zafer Bayramı 1926’dan itibaren kutlanıyor. Bu sene de kutlanacak olan Zafer bayramı öncesinde vatandaşların merak ettiği konuların başında 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusu geliyor.

30 AĞUSTOS TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı 2020 yılında Pazar gününe geliyor.

30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

2020 YILINDA GERİYE KALAN RESMİ TATİLLER

30 Ağustos 2020 Pazar Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 Perşembe Cumhuriyet Bayramı