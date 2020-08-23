30 Ağustos Zafer Bayramı yasağına sosyal medyada tepki yağdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ülke genelinde yasaklandı.

Karara tepki yağarken İçişleri Bakanlığı benzer uygulamaların daha önceki dini ve resmi bayramlarda uygulandığını savundu.

Vatandaşlar ise yasaklanmayan etkinlikler, dolup taşan plajlar ve iptal edilmeyen sınavlarla genelgeye tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada karara verilen bazı tepkiler şöyle:

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: Sayın Bakan Süleyman Soylu “30 Ağustos” nedir bilir misin? Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük tutkusudur. Her koşulda gururla andığımız kıvanç verici bir zaferdir. Kutlamalara hiçbir yasak engel olamaz. Bu yıl da her zaman olduğu gibi 30 Ağustos zaferini coşkuyla kutlayacağız.

SINAVLAR VE PLAJLAR

CHP PM Üyesi Deniz Demir: Bu Covid-19 sadece milli bayramları mı etkiliyor? 2,5 milyon öğrenci sınava girebiliyor, 1 milyon öğretmen yer değiştirebiliyor, plajlarda denize girilecek yer bulunamıyor, oteller full ama 30 Ağustos'u kutlamak yasak öyle mi? Bu millet bunu unutmaz!

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray: 30 Ağustos Zafer Bayramında törenlerin yasaklanması hakkındaki kararın menşei saraydır. Pandemi gerekçesi inandırıcı değildir. Çünkü; 1- Milli bayramlarımızın kutlamasında sabıkalılar 2- Dini bayramımızda ve 15 Temmuz’da bir kısıtlamaya gitmediler. Yaşasın Atatürk ve şehitlerimiz!

YASAKLANAMAZ ÇÜNKÜ…

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar: 30 Ağustos‘u kutlamak yasaklanamaz!. Çünkü biz aldığımız her hür nefeste Allah’a şükrediyor ve 30 Ağustos‘u kutlamış oluyoruz. Çünkü o hür nefesleri, bağımsız bir millet olmamızı sağlayan muhteşem 30 Ağustos Zaferine, yani Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve askerlerine borçluyuz!.

SÖZCÜ yazarı Sinan Meydan: 30 Ağustos, Ebedi Başkomutan Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletçe bu toprakları yeniden vatan yaptığımız en büyük zaferimizdir. Türk milleti şehit kanlarıyla kazandığı Büyük Zaferini -olabildiğince-milli bir coşkuyla kutlayacaktır.

Eski Bakan Ertuğrul Günay: İçişleri Bakanı ve tüm devlet ricali biliniz ki, bugün bu ülkede siz bu sıfat, mevki ve makama sahipseniz, bu imkan 23 Nisan, 30 Ağustos, 24 Temmuz ve 29 Ekim sayesindedir. Bugünlere yasak koymak kimsenin haddi de, hakkı da değildir.

COVİD-19 ANT İÇMİŞ

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer: 30 Ağustos etkinlikleri pandemi nedeniyle yasaklanmış. Anlaşılan Covid-19'un Atatürk'e ve kuruluş değerlerimize büyük bir hıncı var; sınavlarda, turizm merkezlerinde, cami açılışlarında bulaşmaya cesaret edemeyen virüs, milli bayramlarımızı burnumuzdan getirmeye adeta ant içmiş…

Gazeteci Merdan Yanardağ: Böyle bir rezalet görülmedi.. Bir ulus onur günlerini kutlamayacak da neyi kutlayacak? Osmanlı’nın Ortaçağ zaferlerini mi? Siz hiç İtalyanların bin yıl yaşayan Roma İmparatorluğu’nun zaferlerini ya da fetihlerini kutladığını gördünüz mü?

Tiyatrocu Orhan Aydın: 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak yasaklanmış. Bir kez daha yazayım. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak yasaklanmış.