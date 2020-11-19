300 yeni metrobüs için 90 milyon euro borç talebine onay

İBB Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarının son bileşimi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İBB'nin 2021 yılı bütçesinin oylanacağı oturumda önce İBB Meclisi'nin gündemi görüşüldü. Oturumda İETT Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılı yatırım programında yer alan 300 adet yüksek kapasiteli yeni metrobüs alımı için 90 milyon Euro dış borçlanmaya gidebilmesi için oy birliği ile yetki verildi.

İBB Meclisi CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı, “Yeni metrobüsler İstanbul halkına hayırlı olsun” dedi. Oturumu yöneten İmamoğlu da meclise teşekkür etti.

12 Kasım 2020 tarihinde İETT'nin 2021 yılı bütçesi İBB Meclisi'nde kabul edilmişti. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili tarafından meclise sunulan 2021 yılı bütçesi 7 milyar 250 milyon TL olarak açıklanıştı.

Bilgili konuşmasında 2021 yılında 300 adet yüksek kapasiteli ve güvenlikli araç satın alarak metrobüsteki mevcut yoğunluğu azaltmayı hedeflediklerini belirterek “Bu sayede hem ekonomik ömrünü zaten tamamlamış olan mevcut metrobüs filomuzu kısmen yenilemiş hem de yolcularımızın konfor ve güvenliklerini arttırmış olacağız” demişti. İETT filosunda şu an 613 adet metrobüs aracı bulunuyor.

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