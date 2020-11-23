‘3600 ek gösterge çıkarsa 100 bin öğretmen emekli olur’

Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle iki ayrı videokonferans toplantısı gerçekleştirdi. İlk olarak 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra da “Atanamayan Öğretmenler” ile buluştu. Sorun ve talepleri dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

“TOPLUMDAKİ SAYGIMIZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA AZALMAKTA”

CHP liderine sorunlarını anlatan bir öğretmen şöyle konuştu:

“Öğretmenler Günü kutlaması derken bir kutlama aklıma gelmiyor. O kadar çok sorun var ki sanki Öğretmenler Günü, kutlama günü değil de sorunlarımızı dile getirme günü olacak gibi geliyor bana. Çok fazla değersizleştirildik. Toplumdaki saygımız her geçen gün daha da azalmakta.

Bunun devletin eğitim politikalarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. ‘Öğretmen yata yata para kazanıyor, 3 ay tatil yapıyor’ ALO 147 şikayet hattının açılması öğretmenler ile velileri dayanışacak bireyler halinden çıkarıp daha çok çatışacak bireyler haline dönüştürdü. Veliye hiçbir şey söylenmiyor, en ufak bir şeyde kabadayılanıyor, çok fazla iletişim kuramıyoruz, normal insan ilişkilerinde çok fazla zorlanıyoruz.”

“SİYASET KURUMU BU KONUDA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR”

Kılıçdaroğlu, eğitimde çok fazla sorun olduğunu ve pandemiyle birlikte bu sorunların derinleştiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Fakat ben öğretmenlere olanaklar sağlandığı takdirde bütün sorunları el birliği ile aşacağımıza inanıyorum. Öğretmenler sorunları aşabilirler ama maalesef siyaset kurumu bu konuda üzerine düşeni yapmıyor. Tablet, bilgisayar sıkıntısı ifade edildi. Biz belirli çağrılarda bulunduk. Öğretmenler Meslek Kanunu diye bir teklif hazırladık, bütün sendikalara gönderdik.

Öğretmenler Meslek Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda tartışılırken bu kanun teklifine olmaz diyen siyasi partilere oy vermeyin. Öğretmenlik mesleği diğer meslekler gibi değil. Nasıl hakimler ve savcılar için ayrı bir yasa varsa, öğretmenler içinde ayrı bir yasanın olması lazım. 3600 ek gösterge biz dile getirdik, diğer siyasi partiler dile getirdiler. Bunu da genel kurula indireceğiz ilerleyen süreçte” diye konuştu.

“3600 EK GÖSTERGE ÇIKARSA 100 BİN ÖĞRETMEN EMEKLİ OLUR”

Öğretmenlerin 3600 ek göstergeyi aldıktan sonra emekli olmayı istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, çalışırken alınan ücret ile emekli olunduktan sonra alınan ücretin yüzde 50 azaldığını belirtti. Kılıçdaroğlu 3600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağına işaret etti.

“TOPLAMDA 200 BİNLİK BİR AÇIK VAR ŞUANDA”

Kılıçdaroğlu öğretmenlerle görüşmesinin ardından atanamayan öğretmenler ile buluştu. Atanamayan öğretmenler sorunlarını şu sözlerle anlattılar:

“Sayıştay raporuna göre 138 bin öğretmen açığı var. Geçtiğimiz günlerde pandemiden kaynaklı olarak 62 bin de risk grubunda olan öğretmen var.

Toplamda 200 binlik bir açık var şu anda çok acil bir şekilde. Sayın Bakanımıza bu 62 binlik açığı nasıl kapatıcaksınız diye sorulduğu zaman da, ‘Ücretli öğretmenler ile kapatacağız' denildi ve biz çok üzüldük. Ücretli öğretmenliğin şartları çok ağır. Aylık 1500 lira ile yarı sigorta ile çalıştırıyorlar ve bunu bizim gibi bu işin pedogojik eğitimini almış alan eğitimini almış kişiler yapmak istiyor. Minimum 60 bin alım talep ediyoruz bu sene.”

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN ÖNÜNDEKİ ENGEL HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI”

Birinci önceliğin atama bekleyen öğretmenlerin, bekledikleri 60 bin kişilik kadronun doldurulması olduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğitim şu anda Türkiye'de tam bir sorunlar yumağı halinde. Milli Eğitim Bakanlığı imkanı olsa 60 bin kişiyi de derhal alır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeki engel Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Çünkü kadrolar oradan tahsis ediliyor ardından bakanlıklar bu kadroları kullanabiliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı, maliye olarak çok zor durumda olduğu için bu kadroları vermiyor. Daha düşük ücretler ile sözleşmeli öğretmen alımı yapıyor. Eğitim sorununu çözemeyen bir ülkenin büyüme, kalkınma, kültür sanat dünyasını zenginleştirme şansı yok. Dolayısıyla eğitim önündeki bütün engellerin kaldırılması ve öğretmenin bütün emeğini çocuklarımıza harcaması gerekiyor.

Dünyanın hiçbir yerinde eğitimden tasarruf olmaz. Çocukları eğiteceğiz, gençleri eğiteceğiz yaşam boyu eğitim varsa bu eğitimi verecek olan da kadrolar var. Devlet aslında 60 bin kişi değil Sayıştay'ın belirlediği 138 bin kişilik açığı rahatlıkla giderebilir. Kapatılan köy okullarının yeniden açılması lazım, öğretmenin toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi lazım kırsalda da, ilçede de, ilde de” ifadelerini kullandı.

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