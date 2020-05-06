4 belediye seferber

Sözcü İstanbul Yaşar ANTER

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‘ASKIDA FATURA' İÇİN 8 BİN AİLE BAŞVURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan ya da işini kaybeden yurttaşlarla dayanışma amacıyla başlatılan ‘Askıda Fatura' uygulamasına 24 saatte ihtiyaç sahibi 8 bin 691 ailenin başvurduğunu açıkladı. İmamoğlu, toplam tutarın 1 milyon 990 bin lira olduğunu kaydetti.

KİRAZ HASADINI 432 GÖNÜLLÜ YAPACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, salgın süreci dolayısıyla “Üreticinin ürünü dalında kalmasın” sloganıyla başlattığı, meyve hasadına gönüllü destek programına 432 gönüllü başvurdu. İlk hasat pazartesi günü bölgenin en önemli ürünlerinden kirazla Kemalpaşa İlçesi'nde başlayacak. 150 üretici için hasat yapılacak.

BİZİMKİSİ BİR ‘AŞ' HİKAYESİ…

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi, “Bizimkisi Bir Aş Hikayesi” sloganıyla salgın sürecinde, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, 200 binin üzerinde yemek dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

375 BİN ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 375 bin maske dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “Hız kesmeden maske üretmeye devam edeceğiz” dedi. Üretilen maskeler pazarlar ve toplu taşıma araçları ile eczanelere, veterinerlere ve sanayi esnafına dağıtıldı.