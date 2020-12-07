40 yıllık tapu sorunu, yüksek rayiç bedele takıldı

AKP'li Sultangazi Belediyesi, temmuz ayında gecekondu hak sahiplerine tebligatlar göndererek tapu satış sürecinde rayiç bedellerinin belirlenmesi aşamasına gelindiğini duyurdu. İlk olarak Alibeyköy Barajı'nın üstünde bulunan ve su havzası dışında kalan Gazi Mahallesi ile Zübeyde Hanım Mahallesi'ne tebligatlar gitti ve 40 yıllık tapu sorunun çözümü için adım atıldı.

Ancak belediyenin kurduğu takdir komisyonu tarafından belirlenen ve kasım ayından itibaren hak sahiplerine tebligatla bildirilmeye başlanan rayiç bedel (bir gayrimenkulün güncel alım-satım değeri) mahallelileri mağdur etti. Metrekaresi 2 bin 350 lira olarak belirlenen rayiç bedeli ödemesi mümkün olmayan mahalle sakinlerinin 40 yıllık tapu sorunu içinden çıkılmaz bir noktaya taşındı.

“MÜTEAHHİTLERE YEM OLACAKLAR”

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Avseren, mahallelinin yüksek rayiç bedeli ödeme imkanı bulunmadığına dikkat çekerek “Bu durumda mahalleler, iştahı kabaran müteahhitlere yem olacaklar. Belediyeye bir çağrımız var; makul bir rakam belirlensin, vatandaşa tapusu verilsin” dedi. Avseren “Vatandaşın ekonomik durumu göz önüne alındığında bu bedeli ödemeleri mümkün değil.

Toplamda 1000'in üzerinde gecekondu mevcut. Hepsi bu haktan yararlanamayacak. Bazıları baraj koruma mesafesi içinde kaldığı için kapsam dışı. Rayiç bedelin yüksekliği vatandaşı otomatikman birilerinin önüne atacak. Ödeyemezlerse hisseleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçecek” diye konuştu.