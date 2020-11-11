6 metrekarelik kamyonet kasasından 61 göçmen çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kamyonetle göçmen taşındığı ve kamyonun park halinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından park halindeki kamyonete operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda kamyonetin yaklaşık 6 metrekarelik kasasında Pakistan uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili kamyonet sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, kamyonete ise ekipler tarafından el koyuldu.